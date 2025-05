Na dziś to ideał w relacji cena jakość. Telewizor TCL C7K skrojony na miarę oszczędnego Polaka

Technologia QD-Mini LED to jeden z głównych wyróżników nowego TCL C7K. W przeciwieństwie do tradycyjnych telewizorów model ten wykorzystuje mikroskopijne diody (LED-y) pogrupowane w strefy, które można niezależnie przyciemniać lub rozjaśniać. Dzięki temu uzyskujemy znacznie lepszą kontrolę nad kontrastem i czernią, zbliżając się do jakości OLED, ale zachowując przewagę w jasności maksymalnej.