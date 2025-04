Test XGIMI Horizon S Max - przenośny projektor 4K z obrazem godnym kinomana

Projektor jest estetyczny i pasuje do nowoczesnego salonu. Metal oraz tkanina w jasnych odcieniach widoczne na froncie to dobre połączenie, budząc spojrzenia z głośnikiem w stylu retro. Ta wizualna ponadczasowość to duża zaleta projektowa. Horizon S Max nie wygląda jak nudny, płaski projektor biurowy. Zamiast tego mamy uniwersalną bryłę, która ozdabia mieszkanie, zamiast wprowadzać do niego wizualny chaos.