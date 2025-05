Facebook potrzebuje twojej twarzy. W zamian: 200 zł za godz.

Projekt Warhol, bo tak się nazwa, to inicjatywa realizowana przez firmę Appen na zlecenie Meta. Poszukiwane są osoby dorosłe, które zgodzą się wystąpić przed zestawem kamer, sensorów i headsetów – wszystko po to, by algorytmy lepiej zrozumiały ludzkie zachowania. Dane zbierane w ramach projektu mają posłużyć do rozwoju Codec Avatars – hiperrealistycznych cyfrowych replik ludzi, które mają być ważnym elementem wirtualnej rzeczywistości w metaverse. Za udział Projekcie Warhol chętne osoby mają dostać wynagrodzenie w wysokości 50 dol. na godzinę.