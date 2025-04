Dostaniesz ważną wiadomość od Facebooka. Musisz podjąć decyzję

To zmieni się w nadchodzących dniach, bowiem gigant poinformował o oficjalnym rozpoczęciu wykorzystywania danych użytkowników z Krajów Wspólnoty do treningu generatywnej AI. Jednak zanim to nastąpi, Meta poprzez wiadomości email oraz komunikaty na swoich platformach roześle powiadomienia z informacją - oraz opcją wycofania zgody na wykorzystanie publikowanych treści w procesie uczenia maszynowego.