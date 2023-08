Nowe narzędzie na Facebooku. Dzięki niemu nie będziesz materiałem treningowym

Sztuczna inteligencja jest fajna, aż do momentu, kiedy wpisany przez ciebie prompt doprowadzi do wygenerowania odpowiedzi łudząco podobnej do sytuacji, w której się znajdujesz lub przetwarzania w niewłaściwy sposób twoich danych osobowych. Meta właśnie udostępniła narzędzie, dzięki któremu twoje dane nie będą wykorzystywane do treningu AI. Przynajmniej do pewnego stopnia.