W postach na Instagramie zobaczysz specjalną metkę. Pomoże zrozumieć to, co widzisz

Co ciekawsze, nie jest to jedyna nowa funkcja na Instagramie powiązana z AI. Tylko w zeszłym miesiącu Paluzzi poinformował o aż trzech nowościach wykorzystujących do działania sztuczną inteligencję. Mowa tu konkretnie o możliwości streszczenia zawartości wiadomości prywatnych oraz nowych narzędziach do edycji Story: AI brush i Restyle oraz narzędziu do usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć. AI brush to pędzel, który pozwoli na dodanie lub zmodyfikowanie poszczególnych części obrazu, a Restyle dodaje do obrazu "wizualny styl" wygenerowany na podstawie tekstowych instrukcji użytkownika.