Meta ma nowy model AI. Będzie odczytywał obrazy bez podpowiedzi

Image Joint Embedding Predictive Architecture, bo tak się nazywa ów model, to w dużej mierze efekt wizji Yanna LeCuna, szefa zespołu ds. AI w Meta. W zeszłym roku podzielił się on wizją takiego modelu nauczania, który przezwycięży ograniczenia dotychczasowych, nawet najbardziej zaawansowanych, modeli. Fundamentem jego pomysłu jest uczenie się poprzez tworzenie wewnętrznych modeli świata zewnętrznego.



Do tej pory modele AI dostając fragment obrazka, próbowały odgadnąć, co jest na zakrytej jego części, poprzez przewidywanie tego, co może się znaleźć na kolejnych pikselach. Czyli szukają podobnego wzoru obrazka i go uzupełniają.