Boty na Facebooku i Instagramie? Meta mówi wprost: Robimy to

Czyli na razie testują, jak to wszystko będzie działać, zanim wpuszczą boty na wolność. W przyszłym roku Meta planuje udostępnić twórcom oprogramowanie do generowania wideo z tekstu, co pozwoli im umieszczać się w filmach generowanych przez AI. Możliwości manipulacji i dezinformacji są więc ogromne. Czy ktoś w Mecie zastanawia się nad konsekwencjami tych działań? A może po prostu za długo siedział w Metaverse i stracił kontakt z rzeczywistością?