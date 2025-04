Ujawnili poufne dane, bo nie potrafią edytować PDF-ów. Pracownicy Mety się skompromitowali

Obecnie przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości toczy się proces wytoczony Meta Platforms przez Federalną Komisję Handlu (FTC). Proces jest efektem pozwu, jaki FTC złożyło przeciwko koncernowi Marka Zuckerberga, oskarżając go o praktyki monopolistyczne. Proces skupia się przede wszystkim na zakupie przez firmę Instagrama i Whatsappa, co doprowadziło do jej monopolu na rynku mediów społecznościowych w USA.