Polska cena Sony WH-1000XM6. Mogę odetchnąć, nie ma podwyżki

Sony WH-1000XM6 mają do dyspozycji 12 mikrofonów (zamiast 3 w poprzedniej generacji), które nasłuchują dźwięk z otoczenia i przesyłają go do procesora redukcji hałasu QN3 HD. Czip nie tylko bazuje na dźwięku słyszanym w czasie rzeczywistym, ale też potrafi przewidywać kształtowanie hałasu. Dzięki temu ma świetnie wyciszać wszelakie dźwięki z otoczenia, dostosowując się do rodzaju hałasu i ciśnienia powietrza.