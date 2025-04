Zapomnijcie o Sony i Bose. Technics EAH-AZ100 to nowe rozdanie w słuchawkach premium - recenzja

Słuchawki True Wireless Stereo (TWS) – te małe pchełki - stały się niemal przedłużeniem naszych uszu, takim codziennym niezbędnikiem jak klucze czy telefon. Wpychamy je do uszu w drodze do pracy, na siłowni, czy po to, by odciąć się od świata i posłuchać czegoś fajnego – na przykład ulubionego podcastu kryminalnego, aby droga do biura minęła szybciej.