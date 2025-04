Ta niemiecka firma ma 100 lat, ale nigdy o niej nie słyszałeś. Zechcesz kupić jej nowe słuchawki

Podobno słuchawki Beyerdynamic AMIRON 300 są tak dobre, że jak tylko usłyszysz, jak Clapton dotyka strun, to popłyną ci łzy wzruszenia, a to wszystko za sprawą odrobinę innej charakterystyki, odmiennej konstrukcji ściśle przylegającej do kanału usznego i obsłudze kodeka LDAC. Słuchawki kosztują 1099 zł, ale warto dać im szansę. W końcu stworzył je producent najwyższej klasy słuchawek studyjnych.