Karta eSIM za granicę i rabat 70 proc. Mocna oferta NordVPN

W nowej promocji oprócz 70-procentowej obniżki możemy odebrać też kupon na usługę Saily. Czyli kartę eSIM do wykorzystania w roamingu za granicą - nie tylko w krajach unii europejskiej, ale też na innych kontynentach typu Stany Zjednoczone, Azja i Afryka. Zasada jest taka, że im wyższy pakiet, tym więcej GB do wykorzystania w roamingu zagranicznym dostajemy. Dla pakietu Basic jest to 1 GB, dla Plusa - 5 GB, a dla Complete i Ultra aż 10 GB.