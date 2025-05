To co dzieci lubią najbardziej. Prezent dla dziecka w supercenie

Dzień Dziecka to idealna okazja, by sprawić najmłodszym odrobinę radości – i nie, nie musi to oznaczać zakupu nowego smartfona czy tabletu. W czasach wszechobecnych ekranów, coraz większą popularność zyskują zabawki, które zachęcają dzieci do ruszania się, rozwijają wyobraźnię lub po prostu dostarczają czystej frajdy.



W naszym zestawieniu znajdziesz pomysły na prezenty, które zachwycą zarówno maluchy, jak i nieco starszych poszukiwaczy przygód. Skupiliśmy się na zabawkach i gadżetach, które z pewnością oderwą dziecko od ekranu i pozwolą mu rozwijać swoje zainteresowania.