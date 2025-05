Polskie ceny Huawei Watch 5 i Huawei Fit 4. Portfel przeżyje

Huawei Watch Fit 4 ma przy tym ekran podświetlany do 2000 nitów, a na jednym ładowaniu pracuje do 10 dni. Jego aluminiowa obudowa mierzy jedynie 9,5 mm grubości, a waga wynosi zaledwie 27 gramów. Dostał też nowe tryby sportowe. Co w takim razie ma do zaoferowania Huawei Fit 4 Pro? W przypadku tego modelu mamy do czynienia z nieco wyższą wagą wynoszącą 32 gramy, ale grubość to jedynie 9,3 mm.