Technologiczna ciężarówka Huawei zatrzyma się w Polsce. Oto co pokaże i gdzie na nią trafisz

Transmisja danych oparta na światłowodach to podstawa szybkiego i niezawodnego dostępu do internetu oraz usług cyfrowych. Huawei zademonstruje swoje rozwiązania z zakresu FTTH (Fiber to the Home – światłowód do domu) oraz FTTR (Fiber to the Room – światłowód do każdego pomieszczenia), które pozwalają dostawcom usług internetowych na budowę nowoczesnych sieci dostępowych i oferowanie usług o wysokiej przepustowości, docierając z nimi do coraz bardziej wymagających użytkowników indywidualnych i biznesowych.