Pojechałem do Chin zobaczyć to, czego Huawei nie pokazuje Polakom. Trzy razy powiedziałem „chcę to”

Huawei Health Lab to laboratorium, w którym testuje się zegarki w ekstremalnych warunkach. Komory ciśnieniowe, klimatyczne, pomiary VO2 max, symulacje treningów, kontrolowane pływanie w basenie z analizą ruchów – wszystko po to, by zegarek nie tylko pokazywał dane, ale robił to wiarygodnie.

Tutaj technologia spotyka się ze sportem i zdrowiem. To nie jest PR. To miejsce, w którym testerzy faktycznie się pocą, by urządzenia wearables działały lepiej. I robi to wrażenie.