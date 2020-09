TVP rusza z testami cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2

Rozpoczyna się nadawanie cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2. Telewizja Polska i Emitel podały, w jakim regionie przeprowadzone zostaną pierwsze testy.

Cyfrowa telewizja naziemna w Polsce zmieni standard kodowania danych już w połowie 2022 r. Wysłużona technologia DVB-T zostanie na terenie całego kraju zastąpiona nowocześniejszym DVB-T2. Będzie się to co prawda wiązało, przynajmniej na początku, z pewnymi niedogodnościami dla odbiorców treści, a w niektórych przypadkach może skutkować koniecznością ponownego wyszukania programów, wymiany telewizora lub dokupienia dekodera. Nowy kodek w postaci HEVC jest jednak niezbędny, by lepiej zagospodarować dostępne pasmo częstotliwości.

Na szczęście telewizory, które nie będą mają modułu DVB-T2, to tylko te najstarsze i najtańsze modele. Jakby zresztą tego było mało, od 1 grudnia 2019 r. wszystkie wprowadzane na rynek odbiorniki już muszą obsługiwać standard DVB-T2 oraz kodek HVEC, bo tak stanowi rozporządzenie Ministra Cyfryzacji ws. „wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”. Jeśli z kolei ktoś ogląda telewizję z kablówki lub np. ogranicza się do Netfliksa, to brak dostępu do cyfrowej telewizji naziemnej nowej generacji go tym bardziej nie ubodnie.

TVP, Emitel i testy DVB-T2

Chociaż do uruchomienia naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 na terenie całego kraju zostały jeszcze około dwa lata, to już teraz rozpoczynają się testy tego rozwiązania na ograniczonym obszarze. Telewizja Polska i Emitel planują poświęcić na nie trzy miesiące, a źródłem sygnału telewizyjnego DVB-T2 będą dwa obiekty Emitelu zlokalizowane w takich miastach jak Kraków oraz Katowice.

W ramach testów DVB-T2 nadawane będą programy trzy programy, wśród których wymieniane są TVP Kultura HD, TVP Polonia HD oraz TVP Rozrywka na 27. kanale w ramach SFN (Single Frequency Network). Zasięgiem objęte zostanie aż 6 mln osób mieszkających w województwach śląskim i małopolskim. Będą mogli oni sprawdzić, czy odbierane audycje są płynne, a Emitel będzie mógł monitorować sytuację i w razie potrzeby wprowadzać niezbędne poprawki.

Dlaczego zmiana standardu na DVB-T2 w Polsce jest konieczna?

DVB-T2 za sprawą wykorzystania nowszego kodeka o lepszej kompresji danych efektywniej wykorzystuje dostępne pasmo przeznaczone na naziemną telewizję cyfrową. Pozwoli to zarówno zmieścić w nim więcej kanałów oraz zwiększyć rozdzielczość tych już istniejących z SD do HD. Oprócz tego zmiana standardu pozwoli zwolnić częstotliwość 700 MHz na budowę sieci 5G, a ten proces już się rozpoczął.

Polska nie będzie przy tym w żadnej mierze poligonem doświadczalnym dla nowej technologii. Standard DVB-T2 jest z powodzeniem wykorzystywane w takich krajach jak Niemcy, Czechy i Wielka Brytania. My dołączymy do nich już za dwa lata. W pierwszej kolejności testy rozpoczną się w Krakowie oraz Katowicach, ale Telewizja Polska ma już zgodę na kolejne nadajniki w Warszawie, Poznaniu oraz Trójmieście.