UE pozwoli samolotom bardziej się spóźniać. Będzie trudniej o zwrot

Europejskiej Centrum Konsumencie przypomina, że w przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Wyjątkiem są „nadzwyczajne okoliczności” powodujące spóźnienie. Mowa tutaj m.in. o złych warunkach atmosferycznych, strajkach czy zagrożeniach bezpieczeństwa czy ukrytych wadach produkcyjnych samolotu.