Chyba dałem wsadzić się na minę. Jestem zażenowany

A tak na serio. Cieszę się, że media pilnują tych tematów. Widzę, że jeszcze nie do końca ulegaliśmy polaryzacji. Gdy ktoś się mnie znów pyta, po co niezależne media, odpowiem tym przykładem. Jak widzimy media istnieją dziś, by wyjaśniać... media społecznościowe. Silne media mogą być ostoją demokracji. Ja ten komentarz piszę, bo wierzę w niezależność mediów i transparteność procesów. Ufam, że sprawa z fundacją Akcja Demokracja zostanie wyjaśniona.



Sytuacja w kampanii zmienia się nie tyleż z dnia na dzień, co z godziny na godzinę. Media społecznościowe wzniosły kampanie wyborcze, na nowy wyższy poziom. Manipulacji i propagandy. Nie wspomnę o sztucznej inteligencji, która już obecna przecież w kampanii, może być kolejnym narzędziem politycznych hochsztaplerów.