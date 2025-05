Te smartfony przetrwają dziecięce przygody. Top 4 wytrzymałych smartfonów na Dzień Dziecka

Czy smartfon jako prezent na Dzień Dziecka to dobry pomysł? Wszyscy wiemy, że najmłodsi często nie przykładają dużej wagi do dbania o swoje rzeczy. Na szczęście jest na to sposób - wystarczy wybrać urządzenie, które poradzi sobie z typowymi dziecięcymi "przeciwnościami losu". Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze smartfona dla dziecka?