Abonament czy karta? T-Mobile pokazuje, co wolą teraz Polacy

Z raportu T-Mobile dowiadujemy się, że w ciągu ostatniego roku T-Mobile przybyło 117 tys. klientów internetu szerokopasmowego. W 1 kwartale 2024 r. było to 285 tys., a 2025 r. już 402 tys. klientów. Przez ostatnie 12 miesięcy operator zbudował 1222 km infrastruktury światłowodowej, która obecnie mierzy aż 34600 km długości. Własny światłowód nie służy jednak wyłącznie do świadczenia klientom usług, ale też ulepszenia sieci 5G w paśmie C.