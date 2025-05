Sony dokonuje podsumowania: PS5 zwalnia, gry przyspieszają

Zgodnie z informacjami, jakie znajdziemy w najnowszym raporcie firmy Sony, w całym 2024 r. sprzedaż konsoli PS5 wynosiła 18,5 mln egzemplarzy. Jest to wyraźne pogorszenie względem 2023 r., kiedy to sprzedano 20,8 mln konsol. Co prawda łączna liczba urządzeń, które od premiery trafiły do graczy z całego świata, przekroczyła imponujące 77,8 mln sztuk, ale Sony nie ma złudzeń: 2025 r. przyniesie dalszy spadek sprzedaży konsol.