Tron objęty. Mamy nowego dystrybutora PlayStation w Polsce

Co ta decyzja oznacza dla polskich graczy? Otrzymają silną obecność marketingową, co przekłada się na większe zaangażowanie społeczności, atrakcyjne treści, ale również szansę na powrót wielkich kampanii reklamowych, a kto wie, może znów usłyszymy znanych aktorów jako podkładających głosy do gier? PLAION Polska zna również specyfikę naszego lokalnego rynku, a gracze zyskają oficjalne wsparcie dystrybutora na miejscu. Można powiedzieć, że otwiera się przed nami potencjalnie wspaniała przyszłość.