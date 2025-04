Sony podnosi ceny PlayStation 5. Tanio nigdy nie było, ale teraz będzie jeszcze gorzej

Dla polskich konsumentów oznacza to, że zakup tańszej wersji konsoli stanie się znacznie mniej opłacalny w porównaniu do wersji z napędem, której cena RRP pozostała bez zmian (549,99 euro). Różnica w cenie między obiema wersjami zmniejszy się do zaledwie 50 euro, czyli znając Sony - maksymalnie do 250-300 zł. A to już tylko jedna nowa gra na płycie.