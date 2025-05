Sony to zrobiło. Walkman, lustrzanka i telewizor w jednym małym urządzeniu

Za każdym razem, gdy testuję bezprzewodowe słuchawki, to dostaję masę wiadomości, w których czytelnicy twierdzą, że nic się nie znam, bo prawdziwą jakość muzyki słychać na przewodowych słuchawkach, a brak złączy minijack w telefonach to spisek lobby producentów akcesoriów Bluetooth. Jeżeli tęsknisz za dobrymi rozwiązaniami, to szykuj pieniądze i kup Sony Xperia I mark VII, bo ma wszystko to, co najlepsze. I za to go szanuję.