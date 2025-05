Uber: nasze taxi bez kierowcy wjedzie do Europy już w 2026 r.

Według danych McKinsey Center for Future Mobility, robotaksówki mogą stać się powszechnym środkiem transportu już do 2030 r., o ile uda się pogodzić przystępność cenową dla pasażerów z opłacalnością biznesową. Dla Ubera outsourcing technologii to sposób na skalowanie swojej sieci bez konieczności prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych – a dla chińskich firm to bilet do globalnej ekspansji.