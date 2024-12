Uber Taksometr? Co następne - Uber wymyśli dorożki?

Uber od niedawnego czasu nawiązuje podobne umowy partnerskie również w innych krajach, zarówno w Europie, jak i poza nią - współpraca z Glob Taxi jest unikatowa w najlepszym razie na polską, a nie na światową skalę. Pomysł może jednak wcale nie pochodzić od usługodawcy. Na rosnącej liczbie rynków Uber jest usługą w swojej kategorii dominującą, co może oznaczać konieczność dostosowania się do regulacji prawnych. Na terenie Europy Uber może zostać uznany za tzw. gatekeepera, co wręcz prawnie zobowiąże firmę do otwarcia swojej aplikacji na zewnętrznych partnerów. Choć na dziś to się jeszcze nie stało.