Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



The Guardian upublicznił ogromną liczbę wewnętrznych dokumentów Ubera Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Materiału do badań jest zbyt wiele, by mogła go przetworzyć jedna redakcja. Dokumenty te to przede wszystkim korespondencja związana z ekspansją firmy na kolejne rynki. Jest też wątek polski, o którym za chwilę.