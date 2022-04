Historia warszawianki odbiła się szerokim echem, gdy ona sama postanowiła przerwać milczenie. Zgłosiły się do niej dziesiątki kobiet w podobnej sytuacji. Opisał to Marek Szymaniak w reportażu w Magazynie Spider’s Web+. A posłanka Aleksandra Gajewska z PO dodaje: - Znam relacje poszkodowanych kobiet, którym blokowano konto i dostęp do aplikacji po tym, jak zgłosiły to, co je spotkało. Innym anulowano przejazdy czy wyrzucano z rejestru, aby nie miały dowodów, że w ogóle do takiego przejazdu doszło, a więc i podstaw do zgłoszenia przestępstwa na policji.