Kierowcy Ubera tylko z polskim prawem jazdy. To koniec dobrych wieści

W myśl nowego prawa pracodawcy mają obowiązek sprawdzenia uprawnień kierowcy i to oni współodpowiadają za dopuszczenie kierowcy bez stosownych uprawień do pracy. Redakcja Bankier.pl zwróciła jednak uwagę na ważny szczegół ustawy. Okazuje się, że rodzaj egzaminu na prawo jazdy będzie zależał od kraju pochodzenia i tego, czy podlega konwencjom Genewskiej lub Wiedeńskiej. W praktyce ma to oznaczać, że większość kierowców będzie musiała zdać wyłącznie egzamin teoretyczny i nie będzie musiała przystępować do części praktycznej.