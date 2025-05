Lasy Państwowe chcą walczyć z suszą. To niech przestaną wycinać

Niestety monokultury świerkowe nie wytrzymują presji czasu - starzejąc się po prostu, ale i w związku ze zmianami klimatycznymi również tej presji nie wytrzymują i po prostu umierają. Bardzo duża ilość świerka, która została zastąpiona przez leśników w tej chwili bukami, jodłami, nie została wycięta z powodu potrzeby wyprodukowania desek, tylko z powodów przyrodniczych. My w trakcie przebudowy tych drzewostanów staramy się dostosować skład gatunkowy lasów górskich do siedliska, czyli mówiąc prościej, do możliwości produkcyjnych gleb, tak żeby stanowiły drzewostany stabilniejsze, a przez to również i pełniły funkcję retencyjne - tłumaczył.