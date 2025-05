Policzono, ile wynosi średnia kwota płatności kartą w Polsce

W Polsce pod koniec 2024 r. było aż 46,3 mln aktywnych kart płatniczych oraz 5 mln kart kredytowych. Wartość płatności bezgotówkowych kartami przekroczyła 396,2 mld zł, co stanowi 8-procentowy wzrost rok do roku. Jak natomiast wyglądają liczby w kwestii obsługi portfeli cyfrowych, takich jak Google Pay oraz Apple Walet? Klienci z całej Polski dodali do swoich portfeli aż 13,3 mln kart. Oznacza to, że tylko niespełna 28 proc. kart działających w kraju jest wykorzystywanych w portfelach cyfrowych do płatności telefonami i zegarkami.