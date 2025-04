Blackout w Hiszpanii nie byłby tak dotkliwy, gdyby ludzie korzystali z gotówki? Guzik prawda

Tak, przykład Hiszpanii i Portugalii pokazuje, że warto mieć gotówkę na czarną godzinę. Zauważmy jednak, że nawet tam, gdzie takie rady są oficjalnie kierowane do obywateli, mowa raczej o nieprzesadnie dużych kwotach, a nie konieczności trzymania wszystkich oszczędności w skarpecie. W Holandii sumy nie wymieniono, w Szwecji to 170 euro – czyli średnia kwota tygodniowych zakupów. W Polsce mówi się o zapasie wynoszącym od 500 do 1000 zł, choć to też nie jest np. rządowe zalecenie.