Znalazłem zdjęcie, na którym Hiszpania wygląda jak Korea Północna. Żyjemy w strasznych czasach

Nie wiemy. W ciągu pięciu sekund z systemu zniknęło 15 GW, czyli jego 60 proc. mocy. Kilkanaście godzin po wydarzeniach mówi się, że utrata zasilania została wywołana ekstremalnymi zmianami temperatury, ale jest to dosyć zaskakujące tłumaczenie, bo według danych meteorologicznych w poniedziałek były mniejsze wahania niż w niedzielę. Atmosferę spisku lub cyberataku podsyca odłączenie od systemu przygranicznej francuskiej elektrowni jądrowej. Nie powinno tak się wydarzyć, a jednak do tego doszło. Wiemy za to, że już przywrócono zasilanie w większości miast, a teraz zaczyna się wychodzenie z szoku, szukanie winnych i rozwiązań na to, żeby takie zjawisko nie powtórzyło się w przyszłości. Ale to już zostawmy ekspertom. Zobaczcie zdjęcie, które ma przedstawiać Półwysep Iberyjski wieczorem: