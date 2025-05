Wars testuje nową opcję. Za obiad i kawę w pociągu zapłacisz… wzrokiem

To pierwsze tego typu wdrożenie w polskiej gastronomii – chwali się Wars. Jak zaznaczano, technologia oparta na skanowaniu tęczówki i twarzy jest nie tylko bezpieczna i szybka, ale też gotowa do integracji z aplikacją mObywatel, „co otwiera drogę do wielu funkcjonalnych zastosowań w przyszłości”.