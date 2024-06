Wskazujesz palcem na coś i od razu to kupujesz. Tak Apple widzi przyszłość

No dobra zapytacie się, ale skąd zegarek będzie wiedzieć, że akurat wskazujemy na laptopa? Zachodzi po drodze jakiś rodzaj komunikacji między nimi? Nie do końca. W patencie mowa jest o urządzeniach zwanymi kotwicami UWB (Ultra Wideband) od Apple, które służą do określania pozycji elektroniki. W dokumentach co ciekawe nie ma mowy o obowiązku stosowania rozwiązania w sklepach z elektroniką – przytoczono też sytuację restauracji, w której wskazuje się m.in. na jedzenie typu zupa czy kanapka. Oczywiście to nie tak, że UWB będzie magicznie potrafił lokalizować talerz z kanapką czy zupą – do tego potrzebna jest pewnego rodzaju komunikacja – m.in. Bluetooth.