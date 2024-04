Będziesz chciał kupić nowego Apple Watcha. Naprawi największy problem zegarków

The Elec informuje, że głównym dostawcą wyświetlaczy OLED do serii Apple Watch 10 ma być LG Display. Wynika to z tego, że LG Display wyprzedza konkurencję w opracowywaniu nowej technologii LTPO OLED. Samsung Display również będzie dostarczać niektóre wyświetlacze OLED do Apple Watch 10, ale nie spodziewa się być głównym dostawcą.