iPhone'y 16 z lepszymi bateriami. Trzy modele zyskają, ale jeden straci

Na papierze 15 Pro Max miał lepszą baterię niż 15 Plus, ale wyniki w praktyce mówią same za siebie. W przyszłym roku jednak się to zmieni i iPhone 16 Plus straci praktycznie 10 proc. pojemności i różnica będzie na poziomie nie kilkudziesięciu mAh, a kilkuset. Tym sposobem Apple sprawi, że 16 Pro Max faktycznie będzie najlepszy pod tym względem. Najwyraźniej to sposób giganta z Cupertino na nakłonienie użytkowników do dopłaty za najdroższy możliwy model.