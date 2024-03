Co do procesora, który zagości do iPhone’a 16 i 16 Plus nie jesteśmy pewni. Plotki mówią o dwóch możliwościach – wykorzystania zeszłorocznego układu w postaci A17 Pro z iPhone’ów 15 Pro lub zupełnie nowego A18. W grudniowych przeciekach była mowa o tym, że wszystkie iPhone’y 16 otrzymają układ A18, co byłoby powrotem do przeszłości. Do serii iPhone 13 wszystkie urządzenia marki korzystały z tych samych procesorów – dopiero w "czternastkach" Apple zaczął wrzucać nowsze czipy do modeli Pro. Chociaż nawet jeśli iPhone 16 zaoferuje układ A17 Pro, to i tak szykuje się potężny sprzęt.