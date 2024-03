Tak będzie wyglądał iPhone 16. Apple mocno zmieni podstawowy model

Podstawowy iPhone w dalszym ciągu nie będzie oferował 120-hercowego odświeżania. W nowych modelach firma powinna zastosować te same 6,1- i 6,7-calowe ekrany, które trafiły do iPhone'ów 15 i 15 Plus. Co do procesora nie jesteśmy pewni – obecnie są dwie opcje: że wszystkie iPhone'y 16 zyskają nowy procesor A18, ale może się okazać, że firma pozostanie z układami A17 Pro z iPhone'ów 15 Pro.