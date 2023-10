Sony Xperia 5 V - może i nie ma wiele sensu, ale za to jest wspaniała

Z drugiej strony po kilku tygodniach użytkowania aż żal było go oddawać, bo tak się dobrze z niego korzystało. Jeżeli szukasz kompaktowego smartfona - bierz go w ciemno. Jeżeli kochasz wzornictwo Sony, to możesz go zamawiać. A jeżeli chciałbyś, ale trochę się wahasz, to poczekaj aż spadnie z ceną do kwoty poniżej 4000 zł i bierz śmiało. Na dzień pisania recenzji kosztuje on 4899 zł i wydaje mi się, że to trochę za dużo.