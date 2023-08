Sony Xperia 1 V to definicja mieszanych uczuć. Bestia i niewiniątko w jednej obudowie

Ale jest druga strona tego telefonu - przekombinowane oprogramowanie. Konia z rzędem temu, który wytłumaczy mi w logiczny sposób po co robić trzy aplikacje do obsługi aparatu - oddzielną do video, inną do foto i jeszcze inną do obróbki. Mamy aplikację Video Pro, Cinema Pro i Photo Pro. KTO TO WYMYŚLIŁ? Dlaczego aplikacja udaje aparat? Siłą smartfona jest prostota. Jakbym chciał kupić aparat z milionem ustawień, to kupiłbym sobie aparat.