O włos od bycia najlepszym telewizorem LCD na rynku. Sony Bravia XR X95L - recenzja

To jeden z dwóch moich największych zarzutów do tego telewizora. Ma tylko dwa złącza realizujące standard HDMI 2.1 w pełni funkcji i przepustowości. Dla większości użytkowników to liczba absolutnie wystarczająca. Pierwsze złącze do PlayStation 5, drugie do soundbara lub kina domowego z obsługą eARC. Pozostałe urządzenia, jak dekoder kablówki czy odtwarzacz Blu-ray można podłączyć do HDMI starszych generacji.