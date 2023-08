To pierwszy na świecie bezprzewodowy telewizor OLED. Tyle kosztuje pozbycie kabli

Najnowsza propozycja LG jest reklamowana jako bezprzewodowa, ale należy zaznaczyć, że bezprzewodowość ta odnosi się jedynie do transmisji danych - sprzęt nie do końca jest pozbawiony kabli. Jednak jeśli korzystamy z przystawki smart TV, dekodera i wielu konsol podłączonych do telewizora, to z pewnością ułatwi uniknięcia plątaniny przewodów.