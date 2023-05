Sony Xperia 1 V oficjalnie. Japończycy zrobili fotograficzną Godzillę

Pierwszy aparat ma rozdzielczość 12 megapikseli, jasność f/2.2 i wykorzystuje obiektyw o ogniskowej 16 mm. Wielkość matrycy to 1/2,5''. Drugi aparat ma 48 megapikseli rozdzielczości, jasność f/1.9, a wielkość matrycy to 1/1,35'' Ogniskowa jego obiektywu wynosi 24 mm. Trzeci aparat ma rozdzielczość 12 megapikseli, jasność f/2,3-2,8, a rozmiar matrycy to 1/3,5''. Ogniskowa jego obiektywu to 85-125 mm, więc jak można się domyśleć jest to aparat tele z zoomem optycznym, co nie jest powszechnym widokiem w smartfonach (chyba że mówimy o poprzedniej generacji Xperii 1). Przednia kamera do selfie ma rozdzielczość 12 megapikseli i jasność f/2.9.