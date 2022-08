Sony Xperia 1 IV, czyli japońska jazda pod prąd - recenzja po 2 miesiącach

Lepiej od poprzednika, ale nadal brakuje jej do osiągnięć konkurencji. 4,5 godziny na włączonym ekranie (SOT) to już maksimum tego, co wyciągnie Xperia 1 IV. To oznacza, że przy średnio intensywnym używaniu smartfona da się dojechać (na oparach) do wieczora, ale nie ma mowy o dwóch dniach działania. Smartfon musiałem koniecznie ładować co noc, bo na koniec dnia miałem zazwyczaj ok. 10-15 proc. poziomu akumulatora. Często były też sytuacje, że smartfon musiałem po prostu doładować w ciągu dnia.