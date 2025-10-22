Advertisement
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Nowy radar wykrywa niewidzialne. Groźne to mało powiedziane

Czy amerykańska przewaga stealth właśnie się kończy? Chiński radar kwantowy widzi to, czego inne systemy nie potrafią.

Marcin Kusz
Pekin ujawnia technologię, która widzi niewidzialnych
REKLAMA

Chińscy inżynierowie ogłosili przełom w technologiach wykrywania. Nowy, czterokanałowy detektor fotonów może sprawić, że amerykańskie myśliwce stealth przestaną być niewidzialne. To kluczowy element rozwijanego przez Pekin radaru kwantowego, który na zawsze może odmienić oblicze nowoczesnej wojny powietrznej.

REKLAMA

Chiński łapacz fotonów to koniec ery niewidzialności?

Jak czytamy na łamach Army Recognition, chińskie centrum badań technologii informacji kwantowej ogłosiło rozpoczęcie masowej produkcji detektora pojedynczych fotonów – czterokanałowego układu o ultraniskim poziomie szumów, przeznaczonego do zastosowań w radarze kwantowym. Oficjalnie nazwany łapaczem fotonów detektor ma umożliwiać wychwytywanie nawet najdelikatniejszych śladów świetlnych, jakie pozostawiają po sobie maszyny stealth, takie jak F-22 Raptor czy F-35 Lightning II.

Nowy komponent może pozwolić Chinom wykrywać obiekty, które dla tradycyjnych radarów pozostają niewidzialne. Technologia kwantowa, choć nadal we wczesnym stadium rozwoju operacyjnego, staje się realnym zagrożeniem dla dotychczasowej przewagi technologicznej USA w zakresie tzw. niewidzialności maszyn bojowych.

Jak działa radar kwantowy?

W odróżnieniu od klasycznych radarów, które opierają się na analizie odbitych fal elektromagnetycznych, radar kwantowy wykorzystuje zjawisko splątania kwantowego. Polega ono na tym, że para fotonów (cząsteczek światła) zostaje wytworzona w taki sposób, że pozostają ze sobą powiązane, niezależnie od odległości. Jeden z nich zostaje wysłany w kierunku celu, a drugi pozostaje w systemie jako referencja. Jeśli radar odbierze sygnał odpowiadający bliźniakowi fotonu referencyjnego, może z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że sygnał pochodzi od realnego obiektu, a nie od zakłóceń. Tego typu systemy są teoretycznie odporne na zakłócanie i fałszowanie, ponieważ splątanych fotonów nie da się podrobić. To czyni radar kwantowy potencjalnie nieprzeniknionym przez znane dotąd formy zakłóceń elektronicznych.

Chiński łapacz fotonów osiąga wydajność wykrywania na poziomie 90 proc., co oznacza, że niemal każdy trafiający do niego foton jest rejestrowany. Urządzenie może działać w szerokim zakresie temperatur (od -50 do -120°C), nie wymagając chłodzenia kriogenicznego. Czyni je to znacznie bardziej praktycznym niż wiele wcześniejszych rozwiązań. Jego półprzewodnikowa architektura sprawia, że może być z powodzeniem montowane w radarach mobilnych, w tym pokładowych.

Rozwiązanie ma także jednak swoje ograniczenia. Technologia ta działa najlepiej na krótkich dystansach i w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Utrzymanie splątania fotonów w rzeczywistych warunkach atmosferycznych, pełnych zakłóceń i strat sygnału, to nadal poważne wyzwanie. Potrzebne są też ogromne moce obliczeniowe do analizowania korelacji między milionami fotonów w czasie rzeczywistym.

Nowa era wojny informacyjnej?

Mimo ograniczeń rozwój radaru kwantowego może wymusić na USA i ich sojusznikach przedefiniowanie strategii lotniczych. Jeśli myśliwce stealth staną się widzialne, konieczne będzie postawienie na inne elementy przewagi, takie jak elektroniczne systemy walki, szybkość czy inteligentne systemy przeciwdziałania. W przyszłości integracja radarów kwantowych z sieciami satelitarnymi i łącznością kwantową może umożliwić niemal nieprzerwane monitorowanie przestrzeni powietrznej.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Technologia, która dziś wydaje się jeszcze niegotowa do pełnoskalowego wdrożenia, może w ciągu kilku lat stać się fundamentem nowej generacji wojny, gdzie liczy się nie tylko broń, ale przede wszystkim informacja.

REKLAMA
Marcin Kusz
22.10.2025 06:11
Tagi: ChinySamolotyUSA
Najnowsze
21:46
Messenger i PIN. Jak stworzyć i co zrobić, gdy go zapomnisz
Aktualizacja: 2025-10-21T21:46:28+02:00
21:37
Oppo szykuje hit. Potężny aparat i jeszcze mocniejsza bateria
Aktualizacja: 2025-10-21T21:37:36+02:00
21:09
UE obiecała koniec zmiany czasu. Cóż, wyszło jak zwykle
Aktualizacja: 2025-10-21T21:09:33+02:00
20:38
MSI rozdaje dolary za zakupy. Taką promocję szanuję
Aktualizacja: 2025-10-21T20:38:31+02:00
20:26
Tak działa Garmin z LTE. Zapomnij o swoim operatorze
Aktualizacja: 2025-10-21T20:26:17+02:00
20:01
Nowa przeglądarka od twórców ChataGPT. Współczuję Google Chrome
Aktualizacja: 2025-10-21T20:01:22+02:00
19:26
Android Auto znika ze starszych smartfonów. Z twojego też?
Aktualizacja: 2025-10-21T19:26:38+02:00
18:39
Allegro tnie ceny dostaw. Koniec kombinowania z koszykiem
Aktualizacja: 2025-10-21T18:39:21+02:00
17:52
Trump sprzedaje używane smartfony. Hmm, nie tak to miało wyglądać
Aktualizacja: 2025-10-21T17:52:19+02:00
16:59
Wrocław ma plan na 2050 r. I nie, nie chodzi o latające auta
Aktualizacja: 2025-10-21T16:59:55+02:00
16:16
Biedronka wyprzedaje elektronikę. Dziękuję i biorę dwa
Aktualizacja: 2025-10-21T16:16:44+02:00
15:27
iPhone wreszcie normalny. Koniec męczącej stylistyki
Aktualizacja: 2025-10-21T15:27:59+02:00
14:39
Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-21T14:39:20+02:00
13:38
Ikea odpala sklep z używanymi meblami. Już możesz sprzedawać
Aktualizacja: 2025-10-21T13:38:57+02:00
12:48
Orange kusi ofertą na kartę. 1 TB internetu za darmo
Aktualizacja: 2025-10-21T12:48:18+02:00
12:18
Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026. TOP 15
Aktualizacja: 2025-10-21T12:18:28+02:00
12:14
Założyli fotowoltaikę i ją podpalili. Tak miało być
Aktualizacja: 2025-10-21T12:14:44+02:00
11:39
Głupi błąd wysadził pół internetu. Oto co się stało w serwerowni Amazonu
Aktualizacja: 2025-10-21T11:39:32+02:00
10:53
Muzyków będą oceniać boty. Polacy mówią, że ludzie są stronniczy
Aktualizacja: 2025-10-21T10:53:02+02:00
10:49
Nad polskimi miastami powstaną specjalne strefy. Chodzi o latanie
Aktualizacja: 2025-10-21T10:49:13+02:00
9:38
Słuchawki nauszne kontra douszne. Które są lepsze?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:38:31+02:00
8:59
Google ma problem z pluskwami. Pracownicy debugują... kanapy
Aktualizacja: 2025-10-21T08:59:54+02:00
8:50
Pociągi ominą najważniejszy polski dworzec. Będzie piekło
Aktualizacja: 2025-10-21T08:50:46+02:00
8:07
Google da fanom prototyp swojego telefonu. Dostana Pixela wcześniej
Aktualizacja: 2025-10-21T08:07:19+02:00
6:23
Dane z teleskopu na abonament. Płacisz, masz dostęp
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:52+02:00
6:23
Wielka zmiana w telewizorach. Teraz sobie pogadasz
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:00+02:00
6:21
Najmniejszy silnik świata. Osiąga większą temperaturę niż korona Słońca
Aktualizacja: 2025-10-21T06:21:53+02:00
21:49
Nowa Siri ma problem. Boją się o jej przyszłość
Aktualizacja: 2025-10-20T21:49:52+02:00
20:13
Xiaomi tworzy wyjątkowy smartfon. Uderzy basem prosto w twarz
Aktualizacja: 2025-10-20T20:13:41+02:00
19:39
Wywalisz myszkę i założysz pierścień. Tego jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2025-10-20T19:39:58+02:00
19:30
DNA zdradzi twój wiek. Polacy stworzyli przełomowe narzędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T19:30:18+02:00
18:41
Rekordowa promocja na VPN. Tak tanio jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-20T18:41:40+02:00
18:09
Wielka awaria internetu. Tak krucha jest nasza sieć
Aktualizacja: 2025-10-20T18:09:28+02:00
17:49
Nowa broń Rosji. Lata jak rakieta, kosztuje jak bomba
Aktualizacja: 2025-10-20T17:49:36+02:00
16:51
Nowy laser działa w deszczu i we mgle. Wróg go nie wykryje
Aktualizacja: 2025-10-20T16:51:22+02:00
15:43
PKP Intercity kupi używane niemieckie wagony. Oj, będzie ryk
Aktualizacja: 2025-10-20T15:43:37+02:00
15:08
WhatsApp z limitem wiadomości. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-10-20T15:08:54+02:00
13:41
Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić
Aktualizacja: 2025-10-20T13:41:22+02:00
12:53
iPhone 17 schodzi jak ciepłe bułeczki. Wystarczyło dać lepszy ekran
Aktualizacja: 2025-10-20T12:53:56+02:00
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA