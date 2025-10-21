Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026. TOP 15

Ładowanie...

Zebraliśmy modele, które najlepiej radzą sobie z różnymi typami powierzchni – od standardowych okien, przez witryny sklepowe i kabiny prysznicowe, aż po panele i lustra. Każdy z robotów oceniliśmy na podstawie jasnych i konkretnych kryteriów.

W niniejszym zestawieniu przedstawiono TOP 15 kwadratowych robotów do mycia okien 2026, uwzględniając kluczowe kryteria wyboru, takie jak: opcje sterowania, dostosowywanie siły ssania czy opcja zmiany częstotliwości spryskiwania. Martwa strefa to obszar przy krawędzi szyby, którego robot nie doczyszcza i należy wyczyścić ją ręcznie. Im mniejsza, tym lepszy efekt – szczególnie w narożnikach i przy uszczelkach, gdzie najczęściej gromadzi się brud.

REKLAMA

Siła ssania w robotach do mycia okien – hit czy mit?

Choć producenci lubią podkreślać wysoką siłę ssania w swoich robotach do mycia szyb, w praktyce jest to mit. Zbyt duża moc nie poprawia jakości czyszczenia – wręcz przeciwnie, często prowadzi do powstawania smug i zbyt mocnego docisku ściereczki, gumy i kół napędowych do szyby. Efekt? Okno może być w miarę umyte, ale nie wygląda na idealnie wypolerowane i bez smug.

Badania i doświadczenia użytkowników pokazują, że optymalna siła ssania to nie więcej niż 3000 Pa lub wartość do niej najbardziej zbliżona. Wszystko powyżej tej wartości, jeśli nie jest odpowiednio regulowane, przynosi więcej szkody niż pożytku. Dlatego nowoczesne roboty coraz częściej wykorzystują inteligentne systemy, takie jak wbudowany barometr, który automatycznie obniża ssanie w trakcie standardowej pracy i zwiększa je tylko w trudniejszych warunkach, np. na oknach dachowych lub krawędziach.

Wysoka, stała siła ssąca okazuje się więc piętą achillesową wielu modeli. Zamiast skupiać się na liczbach z materiałów reklamowych, warto zwrócić uwagę na technologie regulujące przyczepność i docisk. To właśnie one odpowiadają za czyste, przejrzyste szyby bez smug – a nie rekordowa wartość siły ssania. Szczególnie w kwadratowych robotach przy zbyt dużym docisku na szybie pozostają ślady po gąsienicach napędowych. Każdy z robotów w tym rankingu jest wyposażony w mechaniczne czujniki krawędzi, oznacza to, że każdy z nich może pracować na powierzchniach bezramowych – dlatego aspekt ten pomijamy w dalszym opisie.

Ranking ma charakter informacyjny i może stanowić punkt wyjścia do porównania dostępnych modeli, aby każdy użytkownik mógł znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb. Miejsca, które zajęły roboty, odpowiadają sumie punktów uzyskanych według punktacji z opisanych kryteriów. (Przy równej liczbie punktów urządzenia wymienione są w kolejności alfabetycznej.)

Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026:

1. COBBO Q6 – suma punktów: 12

2. Ecovacs Winbot W2S OMNI – suma punktów: 7

2. HOBOT S7 PRO - suma punktów: 7

4. HOBOT 2S – suma punktów: 6

4. HUTT W9 – suma punktów: 6

4. Welltec RX4 PRO – suma punktów: 6

7. Mamibot W120-F – suma punktów: 5

7. Webber WM200 – suma punktów: 5

9. Cecotec Conga Windroid 1290 – suma punktów: 4

9. Ecovacs Winbot Mini – suma punktów: 4

9. TESLA Robostar W700 – suma punktów: 4

12. HUTT A1 – suma punktów: 4

12. LIFENAXX LX-047 – suma punktów: 3

14. HESTER M2-PRO – suma punktów: 2

14. Mamibot W200 - suma punktów: 2

Przed opracowaniem powyższego rankingu konieczne było przygotowanie kryteriów, które pozwoliły ocenić każdy z testowanych modeli. Do wszystkich kryteriów została zastosowana konkretna punktacja, a suma zdobytych punktów przełożyła się na końcowe miejsce w rankingu. O pozycji na liście wszystkich robotów do mycia okien zadecydowały więc faktyczne parametry, funkcjonalności opisywane przez producenta i zastosowana technologia. Maksymalnie w teście do zdobycia jest 13 punktów.

Kryteria brane pod uwagę w ramach testów:

System umożliwiający skuteczne spryskiwanie na wietrze (0/1 pkt.) – kluczowe kryterium, ponieważ umożliwia efektywną pracę robota nie tylko wewnątrz budynku, ale także na zewnątrz nawet w wietrzne dni. Sprawia, że nie ma konieczności odkładania czyszczenia szyb i czekania na idealną pogodę. Skuteczność spryskiwania przy podmuchach do około 20 km/h to czynnik, który ma wpływ na wygodę użytkowania i pracę urządzenia. Aby umyć okno ściereczka musi być mokra. Jeżeli detergent zostanie zwiany i nie trafi na powierzchnię czyszczoną dalsze mycie okna nie ma sensu.

System umożliwiający pracę w wietrzne dni, czyli podczas podmuchu wiatru, detergent trafia na powierzchnię czyszczoną – 1 punkt.

Brak systemu, czyli robot dozuje płyn, ale nie trafia on na powierzchnię czyszczoną – 0 punktów.

Opcje sterowania (0/1/2 pkt.) – Aplikacja mobilna umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie pracy bez konieczności podchodzenia do urządzenia. Dzięki niej da się m.in. zmieniać tryby, zmieniać częstotliwość spryskiwania w zależności od czyszczonej powierzchni, śledzić postępy pracy i otrzymywać powiadomienia. Sterowanie pilotem to druga możliwość zarządzania urządzeniem na odległość.

Robot sterowany przez aplikację mobilną i pilota – 2 punkty

Robot sterowany w jeden sposób (aplikacja mobilna lub pilot) – 1 punkt

Brak aplikacji mobilnej lub pilota do sterowania – 0 punktów

Opcja zmiany częstotliwości spryskiwania (0/1 pkt.) – odpowiada za efektywną pracę robota. Przekłada się na wygodę użytkowania sprzętu, odpowiednie dostosowanie częstotliwości do zabrudzenia. To kluczowa funkcja, bo bardzo brudne okna potrzebują intensywniejszego i częstszego nawilżenia, aby urządzenie mogło skutecznie usunąć zanieczyszczenia. Okna po zimie czyli z dużymi zabrudzeniami nie jesteśmy w stanie umyć na suchych lub lekko wilgotnych ściereczkach. Dlatego tak ważna jest regulacja częstotliwości spryskiwania.

Opcja zmiany częstotliwości dozowania płynu przez użytkownika – 1 punkt

Brak takiej opcji – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – zmiana siły ssania jest konieczna ze względu na: wielkość zabrudzenia, rodzaj powierzchni czyszczonej, dojazd do krawędzi czy nachylenia powierzchni czyszczonej. Zbyt duża siła ssania w robotach kwadratowych napędzanych gąsienicami może powodować powstawanie smug w miejscu przejazdu gumowej gąsienicy. Dzięki zastosowaniu barometru robot potrafi automatycznie i optymalnie dostosować siłę ssania do aktualnych warunków pracy.

Automatyczna regulacja siły ssania – 1 punkt

Brak automatycznej regulacji siły ssania – 0 punktów

Obecność walizki znacząco podnosi funkcjonalność zestawu - dzięki niej nie ma konieczności przechowywania robota i akcesoriów w mało praktycznym kartonie. Wszystkie elementy mieszczą się w estetycznej i wygodnej torbie, co ułatwia przechowywanie oraz transport. Walizka daje również możliwość łatwego zabrania urządzenia do znajomych lub rodziny, którzy mogą przetestować pracę robota u siebie.

Walizka – 1 punkt

Brak walizki transportowej – 0 punktów

Domywanie uszczelki – ściereczka dojeżdża do ramy okiennej i myje uszczelkę. Rozwiązanie to pozwala usuwać kurz i drobne zabrudzenia z obrzeży okna, co wpływa na estetykę całej powierzchni oraz zapobiega zaciąganiu brudu na okna.

Ściereczka robota domywa uszczelkę – 1 punkt

Robot ze ściereczką nie domywa uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn czyszczący (0/1 pkt.) – odpowiada za najlepsze efekty czyszczenia i bezpieczeństwo użytkowania robota. Niezweryfikowane środki chemiczne mogą prowadzić do zatkania dysz spryskujących, niekorzystnie wpłynąć na zbiornik, a nawet go rozszczelnić.

Dedykowany płyn w ofercie producenta – 1 punkt

Brak możliwości dokupienia dedykowanego płynu – 0 punktów

Rozstawienie dysz spryskujących (0/1/2 pkt.) – ma rzeczywisty wpływ na efektywność i jakość pracy robota. Zapewnia precyzyjne dozowanie płynu z lewej lub z prawej strony zależnie od momentu i kierunku jazdy urządzenia.

Robot z dyszami po obu stronach – 2 punkty

Model z dyszami tylko z jednej strony – 1 punkt

Brak dysz spryskujących – 0 punktów

Powiadomienia PUSH na telefon (0/1 pkt.) – zapewniają dostęp do aktualnych informacji o aktywności robota (np. zakończeniu pracy, braku płynu w zbiorniku lub napotkanym problemie). Dzięki powiadomieniom użytkownik może reagować od razu bez potrzeby osobistego nadzoru nad robotem.

Powiadomienia PUSH na telefon – 1 punkt

Brak powiadomień – 0 punktów

Praca na oknach dachowych (0/1 pkt.) – możliwość mycia okien dachowych lub innych powierzchni zamontowanych pod kątem zwiększa uniwersalność pracy robota i eliminuje konieczność ręcznego mycia tego typu trudno dostępnych miejsc.

Robot pracuje na oknach zamontowanych pod kątem (np. dachowych) – 1 punkt

Brak możliwości pracy na powierzchniach zamontowanych pod kątem – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania (0/1 pkt.) – praca bez stałego podłączenia do sieci elektrycznej wpływa na samowystarczalność urządzenia w określonym zakresie. Nie mamy potrzeby rozciągania przewodu elektrycznego, możemy użyć urządzenie z dala od dostępu do sieci elektrycznej.

Urządzenie może pracować bez zasilania sieciowego – 1 punkt

Modele działające wyłącznie przy podłączeniu do sieci elektrycznej – 0 punktów

UPS na pokładzie

Każdy robot do mycia okien jest wyposażony w niewielki akumulator awaryjny UPS. Ma on jedno zadanie: jeśli w sieci nagle zabraknie prądu, robot wciąż utrzyma się na szybie przez kilkanaście minut, co pozwoli bezpiecznie go zdjąć, zanim spadnie. Ten aspekt jest pominięty w rankingu, ponieważ to standard we wszystkich testowanych urządzeniach.

Roboty do mycia okien powstały po to, by odciążać nas w czasochłonnych oraz niejednokrotnie niebezpiecznych domowych obowiązkach. Sprawiają, że nie ma potrzeby wspinania się na drabinę czy parapet oraz martwienia się o dokładność czyszczenia. Poniższy ranking powstał, aby pomóc w wyborze i zakupie jak najlepszego robota do mycia okien.

1. COBBO Q6

https://www.ceneo.pl/181171191

Model Q6, czyli produkt polskiej firmy COBBO Robotics, zajął 1. miejsce w omawianym rankingu robotów do mycia okien w 2026 roku. Producent tego modelu od 2007 roku tworzy coraz nowsze roboty do mycia okien i inne urządzenia dla domu. COBBO Q6 przyciąga uwagę nowoczesnym i minimalistycznym designem, kwadratowym kształtem i elegancką czarno-złotą kolorystyką. Posiada dwa zbiorniki i dwie dysze spryskujące po obu stronach. Jego wysokość to 82 mm, masa 1580 g, a martwa strefa wynosi jedynie 5 mm i jest to najniższa wartość w teście porównawczym

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1 punkt

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 1 punkt

Automatyczna regulacja siły ssania – 1 punkt

Walizka transportowa – 1 punkt

Domywanie uszczelki – 1 punkt

Dedykowany płyn – 1 punkt

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 1 punkt

Praca na oknach dachowych – 1 punkt

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 12/13

Cena: 2190 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

COBBO Q6 to urządzenie posiadające system umożliwiający efektywne spryskiwanie na wietrze. Zastosowane precyzyjne dyfuzory efektywnie aplikują detergent na powierzchnię czyszczoną podczas podmuchów wiatru.

Robotem możemy sterować za pomocą aplikacji oraz pilota. Z obu poziomów jesteśmy w stanie zmieniać częstotliwość spryskiwania, co jest pomocne przy większych zabrudzeniach kiedy ściereczka musi być bardziej zwilżona.

Regulacja siły ssania w tym urządzeniu odbywa się automatycznie i opiera się na odczycie wartości z zastosowanego barometru w robocie. Zmiana mocy ssania jest ważna przy pracy w trudnych warunkach - okna dachowe czy okolice krawędzi bezramowych. W momencie, gdy robot nie potrzebuje dużej siły ssania obniża moc, tym samym jego praca jest cichsza.

Walizka transportowa w zestawie pozwala na łatwy transport robota. Wszystkie niezbędne akcesoria do płynnej pracy urządzenia znajdują się w eleganckiej walizce.

Zastosowanie specjalnych ściereczek sprawia że, dojeżdża ona do ramy okiennej i myje uszczelkę. Robot dzięki szerszym ściereczkom usuwa kurz i brud z obrzeży okna, co zapobiega zaciągania nieczystości w głąb i rozmazywaniu ich na tafli szyby.

Producent zadbał aby użytkownik mógł korzystać z dedykowanego płynu. Deklaruje, że detergent jest bezpieczny dla podzespołów jak i użytkownika.

Urządzenie posiada dysze spryskujące z obu stron, dzięki temu aplikuje detergent w każdym kierunku przejazdu.

Powiadomienia PUSH wysyłane na telefon sprawiają, że nie musimy nadzorować jego pracy a o stanie urządzenia jesteśmy powiadamiani na bieżąco. W czasie pracy robota możemy ze spokojem zająć się inną czynnością.

Urządzenie pracuje na powierzchniach innych niż pionowe, z powodzeniem radzi sobie na oknach dachowych.

Robot nie posiada zewnętrznego akumulatora co sprawia, że jego praca odbywa się w zasięgu przewodów zasilających i gniazdka elektrycznego.

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu: robot do mycia okien COBBO Q6, walizka transportowa, przewód zasilający z zasilaczem, przewód przedłużający, linka bezpieczeństwa, ściereczki z mikrowłókien NanoTex CR™, ściereczki z mikrowłókien Edge Plus™, pilot sterujący, buteleczka do dozowania płynu, instrukcja obsługi, kontakt do indywidualnego opiekuna produktu.

Podsumowanie pracy

W przeprowadzonym teście COBBO Q6 zdobył 12 na 13 możliwych punktów, co przełożyło się na najwyższą ocenę spośród analizowanych modeli. Robot został wyposażony w liczne systemy i funkcje, które umożliwiają mu pracę w różnych warunkach i na wielu powierzchniach.

2. Ecovacs Winbot W2S OMNI

https://www.ceneo.pl/187704607

Ecovacs Winbot W2S OMNI to nowy kwadratowy robot ze stacją dokująco-ładującą chińskiej marki Ecovacs. Urządzenie jest w kolorze białym z szarymi akcentami. Robot posiada jeden zbiornik na detergent i dysze spryskujące po obu stronach robota. Strefa martwa w tym przypadku to 11 mm. Sam robot waży 1600 g, jednak należy pamiętać, że nie ma możliwości rozłączenia go ze stacją - w tym przypadku waga zestawu wzrasta do 7700 g, grubość samego robota to 7,27 cm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1 punkt

Opcje sterowania – 1 punkt

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 1 punkt

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 1 punkt

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 1 punkt

Suma punktów: 7/13

Cena: 2199 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

System spryskujący w Ecovacs Winbot W2S OMNI został zaprojektowany tak, aby efektywnie rozprowadzać detergent na powierzchni czyszczonej. Dla uzyskania najlepszych efektów pracę robota należy zaplanować na bezwietrzny dzień, ponieważ podmuchy wiatru mogą zdmuchiwać środek czyszczący.

Pracą urządzeniem możemy sterować za pomocą aplikacji. Pilot w tym przypadku nie jest dostępny. Zmiana częstotliwości spryskiwania nie jest dostępna, co może się przydać podczas mycia mocno zabrudzonej powierzchni.

Wysoka siła ssania jaką deklaruje producent nie jest regulowana automatycznie, a sam producent nie informuje o zastosowaniu barometru. Robot w niektórych sytuacjach może pozostawiać smugi po zbyt dużym docisku do powierzchni czyszczonej.

Walizka transportowa w tym modelu pełni również funkcję stacji dokująco-ładującej, spójnej kolorystycznie z robotem, w której można przechowywać urządzenie wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami.

O czystość przy ramie okiennej należy zadbać samodzielnie po zakończonym procesie mycia przez urządzenie. Robot nie jest w stanie domyć uszczelek przy ramie okiennej.

Ecovacs do swoich robotów dołącza dedykowany płyn, zalecany do stosowania z robotami okiennymi, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podzespołów urządzenia.

Potrójne dysze spryskujące umieszczono po obu stronach robota, dzięki czemu urządzenie równomiernie aplikuje detergent w każdym kierunku swojego ruchu.

Dedykowana aplikacja w tym przypadku pozwala na komfortowe sterowanie urządzeniem. Całość funkcjonalnej aplikacji dopełniłyby powiadomienia PUSH, które pozwalają na oddalenie się od pracującego robota i kontrolę nad jego stanem.

Robot pracuje na różnych powierzchniach, producent sugeruje aby praca odbywała się na powierzchniach pionowych – gdzie urządzenie pracuje płynnie i trzyma linię pracy.

Stacja ładująca sprawia, iż robot może pracować z dala od sieci elektrycznej. W takiej sytuacji nie mamy potrzeby rozciągania przedłużaczy aby uruchomić mycie.

Zawartość zestawu

W pakiecie znajdują się: robot ze stacją dokująco-ładująca, ściereczki mopujące, detergent, ładowarka, linka zabezpieczająca, instrukcja obsługi.

Podsumowanie

Ecovacs Winbot W2S Omni w przeprowadzonym teście zgromadził 7 na możliwych 13 punktów. Z pewnością stacja dokująco-ładująca wyróżnia ten model na tle pozostałych W momencie, gdy chcemy umyć powierzchnię z dala od sieci elektrycznej rozwiązanie ze stacją dokująco-ładującą będzie najlepszym wyborem.

2. HOBOT S7 PRO

https://www.ceneo.pl/186750455

HOBOT S7 PRO to bardzo mocno zbliżone wizualnie urządzenie do poprzednika S6 PRO. Jest to najnowsza propozycja tajwańskiego producenta w kategorii robotów do mycia okien. Urządzenie ma kwadratową obudowę w białym kolorze z szarymi elementami (i to jedyna wizualnie istotna zmiana względem poprzedniego modelu wedle naszej wiedzy porównując informacje podawane przez producenta) i waży 1650 g. Jego martwa strefa wynosi 20 mm, co jest dobrym wynikiem. Robot został wyposażony w dwie prostokątne ściereczki z mikrofibry, podwójne dysze rozpylające oraz wloty powietrza umieszczone w górnej i dolnej części obudowy.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 1 punkt

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 1 punkt

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 1 punkt

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 7/13

Cena: 1899 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Model ten najlepiej pracuje w bezwietrznych warunkach, wtedy aplikowany detergent trafia na powierzchnię czyszczoną, a robot efektywnie myje szybę. W takim przypadku wystarczy wspomóc pracę robota ręcznym spryskiwaniem.

W urządzeniu mamy możliwość wyboru częstotliwości spryskiwania detergentu. Jest to opcja przydatna w momencie, gdy myjemy mocno zabrudzone powierzchnie i robot potrzebuje większego nawilżenia. Tylko mokrą ściereczką urządzenie umyje mocno zabrudzoną powierzchnię.

Robot nie posiada automatycznej regulacji siły ssania, jednak jego stały poziom został dobrany tak, aby zapewnić bezpieczną przyczepność do szyby.

W tym przypadku producent nie oferuje walizki transportowej. Niezbędny zestaw akcesoriów wraz z robotem będzie przechowywany w kolorowym opakowaniu tekturowym.

Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie z myciem szyb, jednak po zakończeniu pracy warto ręcznie przetrzeć uszczelki, aby uzyskać idealny efekt.

Producent w trosce o użytkownika oraz jego robota do mycia okien do zestawu dołącza dedykowany detergent (najdroższy spośród wszystkich płynów producentów). Przebadany środek wspomaga efektywne mycie, nie jest inwazyjny dla podzespołów robota oraz uszczelek czy ram okiennych.

Dysze spryskiwacza umiejscowione są po lewej i prawej stronie robota. Aplikacja urządzenia odbiera od robota informacje PUSH i wyświetla na ekranie telefonu. Jest to użyteczna funkcja, ponieważ nie musimy osobiście nadzorować pracy urządzenia.

Jak podaje producent, robot pewnie trzyma się pionowych powierzchni – tak więc praca na oknach dachowych będzie utrudniona z tym modelem.

Urządzenie nie ma wbudowanego akumulatora na którym może pracować podczas braku podłączenia do sieci. Przewód zasilający wraz z przedłużaczem pozwalają na komfortową pracę w okolicach gniazdka elektrycznego.

Zawartość zestawu

W zestawie tego modelu znajdują się: robot czyszczący, detergent, zasilacz, przewód zasilający, przedłużacz zasilający, linka zabezpieczająca, 3x komplety ściereczek z mikrofibry (6 ściereczek), 2x ultradźwiękowe dysze rozpylające, pilot oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

HOBOT S7 PRO w teście uzyskał 7 na 13 punktów. Powiadomienia PUSH to funkcja dostępna tylko w niektórych robotach, a jednocześnie bardzo przydatna – informuje użytkownika za pomocą powiadomień na telefonie o aktualnym statusie urządzenia.

4. HOBOT 2S

https://www.ceneo.pl/108200529

HOBOT 2S to kwadratowy robot do mycia okien produkcji tajwańskiej w kolorze białym z czarnymi i szarymi wstawkami po jego bokach oraz na środku urządzenia. Przezroczyste zbiorniki na płyn znajdują się po obu stronach urządzenia. W centralnej części robota znajduje się szeroki uchwyt, a w nim w dolnej części przycisk zasilania a w górnej przycisk START/STOP. Robot waży 1300 g, a jego martwa strefa wynosi 26 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 1 punkt

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 1 punkt

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 6/13

Cena: 1399 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Pracę na zewnątrz z tym modelem robota do mycia okien należy zaplanować na bezwietrzny dzień. W przypadku występowania podmuchów wiatru, aby detergent trafił na powierzchnię czyszczoną, powinno się go aplikować ręcznie za pomocą atomizera.

Sterowanie urządzeniem odbywa się dwoma metodami. Pierwsza z nich to pilot zdalnego sterowania z poziomu którego możemy zmieniać tryby pracy, wymuszać spryskiwanie. Druga opcja to intuicyjna aplikacja na telefonie.

Pomimo rozbudowanego panelu sterowania robotem nie jesteśmy w stanie zmienić częstotliwości jego spryskiwania. Przy większych zabrudzeniach urządzenia potrzebują większej ilości detergentu aby efektywnie umyć okno.

Robot dobrze przylega do czyszczonej powierzchni. Gdyby urządzenie miało automatyczną regulację mocy ssania, jego praca byłaby jeszcze bardziej wydajna, a ryzyko powstawania smug zostałoby zminimalizowane.

W zestawie producent nie przewidział walizki transportowej, która przez wielu użytkowników jest mocno zachwalana. Na przeszkodzie nie stoi jednak przechowywanie urządzenia z akcesoriami w tekturowym pudle zakupowym.

Aby efekt końcowy pracy z tym modelem był jak najlepszy, należy po zakończonym cyklu mycia urządzenia ręcznie przetrzeć uszczelki przyszybowe.

Do tego robota do mycia okien producent przewidział dedykowany płyn. Warto używać płynu zalecanego aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podzespołów urządzenia oraz uszczelek przyszybowych.

Standardem jest, że w 2026 roku prawie wszystkie roboty do mycia okien posiadają dysze spryskujące z obu stron. Jest to ważne przy szerokich przeszkleniach. Dlaczego? Gdy robot porusza się w lewo bądź prawo, detergent cały czas jest aplikowany na powierzchnię czyszczoną.

Powiadomienia PUSH zaimplementowane w tym modelu pozwalają na pracę robota bez kontaktu wzrokowego. O stanie urządzenia będziemy informowani poprzez powiadomienia na telefonie.

Producent nie podaje informacji, że robot potrafi pracować na powierzchniach innych jak pionowe.

Dlatego praca na oknach dachowych nie jest wskazana dla tego modelu.

Urządzenie nie posiada możliwości pracy bez stałego zasilania do sieci elektrycznej. W razie przerwy w dostawie prądu, robot utrzymuje się na oknie i czeka na powrót zasilania albo zdjęcie go z powierzchni czyszczonej. Zdejmujemy w takim przypadku urządzenie i czekamy na powrót napięcia w domowej sieci.

Zawartość zestawu

W zestawie tego modelu znajdują się: robot, płyn czyszczący, zasilacz, przewód zasilający, przedłużacz zasilający, 3x ściereczka czyszcząca, linka zabezpieczająca, ultradźwiękowa dysza, pilot zdalnego sterowania.

Podsumowanie

Model HOBOT 2S zdobył 6 na 13 możliwych punktów w tym rankingu. Jest to całkiem dobry wynik. Powiadomienia PUSH to element który posiadają najlepsze roboty na rynku. Dysze z obu stron to standard w czołowych robotach do mycia okien. Z pewnością model ten znajdzie wielu swoich zwolenników.

4. HUTT W9

https://www.ceneo.pl/167300360

HUTT W9 to najnowsza odsłona robota do mycia okien, zaprojektowana w kwadratowej formie i utrzymana w białej kolorystyce. Na przednim panelu znajduje się przezroczysta obudowa skrywająca 150-mililitrowy zbiornik na detergent. W centralnej części konstrukcji umieszczono szeroki uchwyt z wbudowanym przyciskiem uruchamiającym, co ułatwia obsługę i przenoszenie robota. Model został wyposażony w cztery dysze spryskujące – po dwie z każdej strony. Urządzenie waży 2060 g, a jego martwa strefa wynosi 28 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1 punkt

Opcje sterowania – 1 punkt

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 1 punkt

Walizka transportowa – 1 punkt

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 6/13

Cena: 1999 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Ten model robota do mycia okien dobrze radzi sobie ze spryskiwaniem na wietrze. Zastosowana technologia pozwala równomiernie rozprowadzić detergent po powierzchni czyszczonej nawet podczas podmuchów wiatru.

Sterowanie odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania. Co prawda urządzenie nie posiada aplikacji do sterowania, jednak z poziomu pilota jesteśmy w stanie sterować tak samo jak z poziomu aplikacji.

Robot nie posiada regulacji częstotliwości spryskiwania. W przypadku większego zabrudzenia możemy posiłkować się ręcznym atomizerem i nanieść więcej detergentu na szybę. Pamiętajmy, że mocno zabrudzoną powierzchnię umyjemy tylko i wyłącznie mokrą ściereczką.

Urządzenie posiada funkcję automatycznej regulacji siły ssania. Kwadratowe roboty podczas zbyt dużego docisku do szyby mogą zostawiać smugi. Zastosowanie regulacji siły ssania pozwala wyeliminować zbyt duży docisk i wyeliminować pozostawianie śladów na powierzchni czyszczonej.

Walizka transportowa jest dołączona do zestawu z robotem. Umożliwia wygodne przenoszenie urządzenia wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. To bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ cały zestaw można przechowywać w jednym miejscu – bez konieczności używania kartonu.

Robot nie dojeżdża ściereczką do samych uszczelek, tym samym nie jest w stanie ich domyć. Po zakończonym procesie mycia, wystarczy ręcznie przetrzeć uszczelki przyszybowe aby efekt końcowy był jeszcze lepszy.

Producent nie przewidział na ten moment dedykowanego płynu. Pamiętajmy, że zawsze możemy w robotach do mycia okien zamiast detergentu użyć wody. Z pewnością najlepszym wyborem będzie woda zdemineralizowana, czyli destylowana.

Podwójne dysze po obu stronach robota sprawiają, iż urządzenie może z powodzeniem spryskiwać na szerokich powierzchniach. Podczas ruchu w lewo spryskuje lewa dysza i analogicznie w kierunku przeciwnym.

Z uwagi na brak dedykowanej aplikacji nie otrzymamy powiadomień PUSH na telefon. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby co jakiś czas zerknąć na urządzenie i sprawdzić, na jakim etapie czyszczenia się znajduje.

Producent deklaruje, iż robot pracuje jedynie na powierzchniach pionowych. Praca na oknie dachowym nie będzie możliwa w przypadku tego modelu. O czystość okien dachowych użytkownicy tego modelu dbają sami czyszcząc je ręcznie.

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej, robot standardowo zatrzyma się i będzie oczekiwał na pomoc ze strony użytkownika. Po powrocie stałego zasilania urządzenie będzie kontynuować swoją pracę.

Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się: robot czyszczący, walizka transportowa, pilot, zasilacz sieciowy, przewody zasilające, 4x dysze wodne, 4x ściereczki czyszczące, linka zabezpieczająca, butelka do dozowania detergentu, instrukcja obsługi.

Podsumowanie

HUTT W9 w naszym rankingu zdobył 6 na możliwych 13 punktów, co plasuje go w górnej części zestawienia. Na tle konkurencji wyróżnia się kilkoma praktycznymi rozwiązaniami. Walizka transportowa to bardzo użyteczny element zestawu, ułatwiający przechowywanie i przenoszenie urządzenia. Z kolei automatycznie regulowana siła ssania pozwala uzyskać lepszy efekt czyszczenia niż w przypadku robotów pozbawionych tej funkcji.

4. Welltec RX4 Pro

https://www.ceneo.pl/182327242

Welltec RX4 Pro to kwadratowy robot do mycia cały w kolorze białym, gdzie jedynym elementem niebiałym jest logo firmy. Przezroczyste zbiorniki na płyn znajdują się po obu stronach urządzenia. W dolnej części zbiorników zaimplementowane są spryskiwacze. W centralnej części robota znajduje się szeroki ale płytki uchwyt na którym w górnej części znajduje się przycisk START/STOP. Robot waży 1250 g, a jego martwa strefa wynosi 20 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1 punkt

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 1 punkt

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 6/13

Cena: 2950 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Urządzenie ma tak zaimplementowane dysze spryskujące, że spryskiwanie na zewnątrz podczas podmuchów wiatru nie jest przeszkodą. Jest to przydatna funkcja w momencie, gdy chcemy umyć okna od zewnątrz podczas ruchów powietrza.

Robotem możemy sterować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to pilot zdalnego sterowania. Pozwala na zmianę trybu pracy czy manualne sterowanie urządzeniem. Te same funkcje posiada aplikacja do tego modelu urządzenia – jest to druga opcja sterowania.

Model ten nie posiada możliwości zmiany częstotliwości spryskiwania. W razie potrzeby większego nawilżenia (podczas większych zabrudzeń) użytkownik może ręcznie spryskać czyszczoną powierzchnię. Najlepszym rozwiązaniem będzie ręczny atomizer z detergentem.

W przypadku tego urządzenia producent oferuje wysoką siłę ssania, która nie jest regulowana automatycznie. Jak już wiemy, przy zbyt dużym docisku szczególnie kwadratowe roboty lubią pozostawiać smugi po swojej pracy. W takiej sytuacji użytkownicy tego robota powinni ręcznie przetrzeć szybę, aby efekt końcowy był jak najlepszy.

Producent nie przewidział walizki transportowej dla tego modelu. W związku z tym najlepiej przechowywać robota wraz z akcesoriami w oryginalnym kartonie, w którym został dostarczony.

Konstrukcja robota oraz ściereczki w nim zastosowane nie pozwalają na domywanie uszczelek. Jednak w momencie, gdy całe okno mamy już czyste wystarczy przetrzeć uszczelki przyszybowe ręcznie a efekt końcowy będzie bardzo dobry.

Producent zadbał w tym przypadku o podzespoły robota do mycia okien oraz swoich klientów. W jaki sposób? Dedykowany płyn do urządzenia został tak przygotowany, aby był bezpieczny dla: użytkownika, jego uszczelek oraz dla podzespołów robota do mycia okien.

Zastosowanie dysz z obu stron robota to standard w 2026 roku. Dysze po lewej i prawej stronie robota pozwalają na pracę na szerszych przeszkleniach.

Do aplikacji tego robota nie zostały zaimplementowane powiadomienia PUSH. W takim przypadku wystarczy raz na jakiś czas zweryfikować stan pracy urządzenia aby jego praca była jak najbardziej płynna i efektywna.Producent nie podaje informacji o możliwości pracy robota na powierzchniach innych niż pionowe. W związku z tym pielęgnacja okien dachowych pozostaje w gestii użytkownika i musi być wykonywana manualnie.

Zawartość zestawu

Zestaw tego modelu zawiera: robota do mycia okien, ściereczki czyszczące, płyn do mycia okien, butelka ze spryskiwaczem, butelka do napełniania zbiorników, instrukcja obsługi w języku polskim, przedłużacz z zasilaczem, linka zabezpieczająca, pilot zdalnego sterowania, zestaw rzepów oraz dysze ultradźwiękowe.

Podsumowanie

Welltec RX4 Pro w naszym rankingu zdobył 6 na możliwych 13 punktów. Jest to wynik, który daje miejsce w górnej części tabeli końcowej. Co wyróżnia ten model na tle konkurencji? Najlepsze modele robotów do mycia okien potrafią efektywnie spryskiwać podczas podmuchów wiatru – ten model też to umie. Na uwagę zasługuje także dedykowany płyn producenta.

7. Mamibot W120-F

https://www.ceneo.pl/128212070

Mamibot W120-F Spray to robot do mycia okien o kwadratowej konstrukcji, utrzymany w białej kolorystyce, wyposażony w niebieski korek zamykający zbiornik do detergentu. W centralnej części obudowy znajduje się szeroki uchwyt z przyciskiem odpowiedzialnym zarówno za uruchamianie robota, jak i aktywację przyssania do szyby. Od spodu czyli od strony ściereczki robot posiada 8 dysz spryskujących. Urządzenie waży 1350 g, a jego martwa strefa wynosi 27 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 1 punkt

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 5/13

Cena: 999 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Dzięki zastosowaniu niecodziennego systemu dozowania detergentu, jakim są dysze od spodu robota urządzenie bardzo dobrze radzi sobie podczas pracy na wietrznej pogodzie. Detergent praktycznie od razu ma kontakt z powierzchnią czyszczoną. Robot otrzymał w tym przypadku 2 punkty, ponieważ posiada inaczej rozmieszczone dysze – znajdują się one na całej szerokości urządzenia, dzięki czemu ściereczka jest równomiernie zwilżona na całej powierzchni.

Sterowanie robotem odbywa się z dwóch poziomów. Pierwszy z nich to wersja tradycyjna. Jest to pilot zdalnego sterowania. Drugą opcją jest aplikacja na urządzenia mobilne. Z obu poziomów możemy uruchomić te same funkcje.

Robot posiada specyficzny system dozowania detergentu. Producent nie umożliwił sterowania częstotliwością spryskiwania. Często zdarzają się większe zabrudzenia, gdzie robot potrzebuje dużego nawilżenia ściereczek. W takim przypadku klienci dozują ręcznie detergent na powierzchnię czyszczoną, resztę pracy wykonuje robot.

Producent nie przewidział walizki transportowej dla tego modelu. W związku z tym najlepiej przechowywać robota wraz z akcesoriami w oryginalnym kartonie, w którym został dostarczony.

Brak walizki transportowej to drobne ograniczenie tego modelu – w praktyce oznacza to, że najlepiej przechowywać robota wraz z akcesoriami w oryginalnym kartonie.

Konstrukcja robota i użyte w nim ściereczki nie pozwalają skutecznie czyścić uszczelek. Na szczęście, po umyciu szyb wystarczy krótkie, ręczne przetarcie uszczelek, by całe okno wyglądało na dobrze wyczyszczone.

Na chwilę obecną producent nie wprowadził dedykowanego detergentu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zamiast niego używać wody – najlepiej zdemineralizowanej (destylowanej), dzięki czemu unikniemy powstawania smug oraz zatkania dysz spryskujących.

Konstruktorzy tego modelu zadbali aby dysze spryskujące znalazły się po obu stronach robota. Jest to standard w 2026 który zdecydowanie poprawia pracę urządzenia na szerszych powierzchniach.

Dedykowana aplikacja nie posiada powiadomień PUSH informujących o aktualnym statusie robota. Jednak nie jest to znacząca niedogodność. Wystarczy raz na pewien czas zweryfikować czy robot zakończył już proces mycia albo nie potrzebuje płynu.

Praca na oknach dla tego modelu stanowi zbyt duże wyzwanie. Producent deklaruje pracę na powierzchniach pionowych. Każdy użytkownik tego modelu dokonując wyboru zakupowego, jest świadomy iż okna dachowe należy umyć ręcznie.

Urządzenie pracuje w momencie, gdy dostarczamy do niego prąd. W razie zaniku zasilania sieciowego, model ten tak jak pozostałe modele bez stacji akumulatorowej nie jest w stanie pracować.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot, płyn do mycia szyb, pilot zdalnego sterowania, zasilacz, przewód zasilający, ściereczki czyszczące, buteleczka do dozowania detergentu, linka zabezpieczająca oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

Mamibot W120-F Spray w naszym rankingu zdobył 5 na 13 możliwych punktów, co pozwala zająć miejsce mniej więcej w połowie stawki. Co wyróżnia ten model? Z pewnością duża ilość dysz oraz ich umiejscowienie. Taka specyfika pozwala na efektywne spryskiwanie na wietrze - tak jak w najlepszych robotach do mycia okien.

7. Webber WM200

https://www.ceneo.pl/167668512

Webber WM200 to kwadratowy robot do mycia okien w kolorze białym z czarnymi wstawkami po jego bokach. Przezroczysty zbiornik na płyn znajduje się w górnej części robota nad przyciskiem START/STOP. Na środku znajduje się solidny uchwyt do montażu urządzenia. Robot waży 2720 g, a jego martwa strefa wynosi 26 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 1 punkt

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 5/13

Cena: 799 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Podczas pracy na zewnątrz zaleca się wybierać dni bezwietrzne. Jeśli jednak pojawią się podmuchy wiatru, detergent najlepiej rozprowadzić ręcznie przy pomocy atomizera, by zapewnić skuteczne czyszczenie przez nawilżenie ściereczki.

Robotem sterujemy za pomocą aplikacji z poziomu urządzenia mobilnego. Drugą opcją „wydawania poleceń” jest pilot zdalnego sterowania. Możemy zmieniać tryby pracy, częstotliwość spryskiwania oraz sterować robotem manualnie.

Bardzo przydatną funkcją zaimplementowaną w tym urządzeniu jest możliwość zmiany częstotliwości spryskiwania detergentu. W przypadku mocnych zabrudzeń urządzenie powinno częściej dozować płyn. Jeżeli chcemy tylko wypolerować powierzchnię robot powinien spryskiwać jak najrzadziej albo mieć tą opcję wyłączoną.

Model ten nie posiada automatycznej i regulowanej mocy ssania. Może się zdarzyć sytuacja, gdzie po zakończonym cyklu mycia, potrzebne będzie ręczne przetarcie szyby w celu usunięcia smug.

Do przechowywania akcesoriów i robota producent przewidział zakupowe, kartonowe pudełko. Walizka z pewnością jest bardziej estetyczna i poręczna, gdy jej nie ma, użytkownicy używają pudełka zakupowego.

Konstrukcja robota oraz zastosowane ściereczki sprawiają iż robot nie domywa uszczelek przyszybowych. Po zakończonym cyklu mycia przez robota, aby efekt końcowy był jak najlepszy, należy ręcznie przetrzeć okno tylko przy jego ramie.

Producent nie wprowadził na rynek dedykowanego płynu do tego robota. Używając przebadanego detergentu mamy pewność, iż nie uszkodzimy podzespołów urządzenia oraz uszczelki.

Zastosowanie dyszy z obu stron robota pozwala na płynną pracę. Robot przesuwając się w prawo aktywuje prawą dyszę, analogicznie sytuacja ma się z ruchem w lewą stronę.

Aplikacja urządzenia umożliwia płynne sterowanie robotem. Ze względu na brak powiadomień PUSH warto co jakiś czas samodzielnie sprawdzić, na jakim etapie czyszczenia znajduje się urządzenie aby maksymalnie zoptymalizować jego wydajność.

Producent nie podaje informacji, aby robot mógł pracować na powierzchniach innych niż pionowe. Użytkownicy posiadający okna dachowe powinni więc umyć je w sposób tradycyjny.

Każdy cykl pracy tego robota do mycia okien musi odbywać się w zasięgu gniazdka elektrycznego. Model ten nie działa bez stałego źródła zasilania, jednak w razie potrzeby można skorzystać ze zwykłego przedłużacza.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot, pilot zdalnego sterowania, ściereczki czyszczące, adapter i kabel zasilający, linka zabezpieczająca, 4 podkładki czyszczące, oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

Webber WM200 w naszym rankingu zdobył 5 na 13 możliwych punktów, co plasuje go w środku stawki. Co wyróżnia ten model? Podobnie jak najlepsze urządzenia na rynku, posiada funkcję regulowanej częstotliwości spryskiwania. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie dozować detergentu na czyszczoną powierzchnię gdy zabrudzenie jest duże.

9. Cecotec Conga Windroid 1290

https://www.ceneo.pl/179759351

Hiszpańska marka Cecotec opracowała kwadratowy robot przeznaczony do mycia okien o nazwie Conga Windroid 1290. Urządzenie wyróżnia się czarno-szarą obudową i centralnym uchwytem, który ułatwia jego mocowanie. W górnej części obudowy umieszczono podświetlany na niebiesko przycisk odpowiedzialny za uruchamianie robota. Po obu stronach tego modelu znajdują się dysze spryskujące, a w górnym segmencie konstrukcji umiejscowione są dwa zbiorniki na detergent. Całość waży 1950 g, a martwa strefa czyszczenia w tym modelu wynosi 28 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 4/13

Cena: 995 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Pracę z tym modelem na zewnątrz warto zaplanować na dzień bezwietrzny. Jeśli jednak nie ma możliwości przełożenia mycia na inny termin, można wspomóc robota, ręcznie dozując detergent na szybę. Przy silniejszych podmuchach wiatru dysze spryskujące mogą mieć trudności z równomiernym rozprowadzaniem płynu.

Modelem tym możemy sterować dwojako. Pierwsza metoda to pilot zdalnego sterowania. Drugą opcją jest aplikacja na urządzenia mobilne. W 2026 roku są to standardowe opcje sterowania robotem do mycia okien.

Przy dużych zabrudzeniach na przykład po zimie, urządzenie potrzebuje większej ilości detergentu do efektywnego mycia. W tym przypadku robot nie posiada opcji zwiększenia częstotliwości spryskiwania, jednak ręczne dozowanie detergentu na szybę rozwiązuje tą sytuację.

Model ten nie został wyposażony w regulowaną automatycznie siłę ssania. W razie zbyt wysokiego docisku, mogą powstać smugi na czyszczonej powierzchni. Po skończonym cyklu pracy należy ręcznie przetrzeć powierzchnię, celem eliminacji powstałych smug.

Producent nie przewidział dla tego urządzenia walizki transportowej, która często pełni nie tylko funkcję organizacyjną ale i dodaje gracji całości zestawu. W tym przypadku akcesoria wraz z robotem użytkownicy przechowują w kartonowym opakowaniu zakupowym.

Konstrukcja robota oraz zastosowana ściereczka nie pozwala na domywanie uszczelek. Robot nie jest w stanie tego zrobić sam za nas. Po zakończonym procesie mycia, warto ręcznie przetrzeć uszczelki przyszybowe aby efekt końcowy był jak najlepszy.

Producent nie przewidział dedykowanego płynu do tego urządzenia. W tym przypadku najlepiej używać czystej wody lub środka innego producenta, aby uniknąć uszkodzenia podzespołów robota oraz uszczelek przyszybowych.

Standardem w 2026 roku są dysze z obu stron robota do mycia okien. Dysze po obu stronach sprawiają, iż urządzenie płynnie pracuje na szerokich przeszkleniach bez konieczności ręcznego dozowania detergentu.

Aplikacja robota pozwala na swobodne sterowanie pracą urządzenia. Brak powiadomień PUSH sprawia, że jeżeli chcemy aby robot był jak najbardziej wydajny i nie miał przestojów, powinniśmy co jakiś czas weryfikować na jakim jest etapie pracy.

Producent nie przewidział możliwości pracy tego urządzenia na oknach dachowych. Użytkownicy tego modelu swoje skośne powierzchnie myją metodą tradycyjną.

Robot nie posiada stacji akumulatorowej pozwalającej na pracę bez stałego zasilania z sieci elektrycznej. W przypadku oddalonych powierzchni od gniazdka elektrycznego możemy użyć domowego przedłużacza.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot, kabel zasilający z przedłużaczem, linka zabezpieczająca z karabińczykiem, pilot z bateriami, butelka do uzupełniania płynu, ściereczki czyszczące oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

Cecotec Conga Windroid 1290 zdobył w tym rankingu 4 na 13 możliwych punktów. Taka suma punktów plasuje ten model w drugiej połowie stawki. Co wyróżnia ten model? Ciężko jest doszukać się innowacyjnych rozwiązań w tym modelu. Dysze z obu stron oraz dedykowana aplikacja z pilotem zdalnego sterowania to zalety tego urządzenia.

9. Ecovacs Winbot Mini

https://www.ceneo.pl/181009584

Ecovacs Winbot Mini to najmniejszy model wśród kwadratowych robotów do mycia okien w tym zestawieniu. Urządzenie ma białą obudowę z szarymi akcentami. Wlew zbiornika na detergent został umieszczony w prawym górnym rogu konstrukcji. Przez środek obudowy przebiega szary, delikatnie zagłębiony pas pełniący rolę uchwytu, natomiast przycisk uruchamiania znajduje się w górnej, centralnej części robota. Waga urządzenia to 1300 g a jego martwa strefa wynosi 28 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 1 punkt

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 1 punkt

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 4/13

Cena: 995 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Praca tym gabarytowo małym robotem podczas podmuchów wiatru będzie nieco utrudniona, ponieważ dozowany detergent może nie dotrzeć na powierzchnię czyszczoną. Wyjścia mogą być dwa z takiej sytuacji: zaplanowanie pracy na bezwietrzny dzień albo ręczne dozowanie detergentu w miejsce w które przesuwa się robot.

Obsługa urządzenia odbywa się z poziomu aplikacji na urządzeniu mobilnym. Producent nie przewidział do tego modelu robota do mycia okien pilota zdalnego sterowania.

Z poziomu aplikacji nie mamy możliwości zmiany częstotliwości spryskiwania. Jeżeli zabrudzenie będzie na tyle duże, powinniśmy ręcznie atomizerem wspomóc pracę robota.

Producent nie informuje o regulowanej automatycznej sile ssania. Na niektórych powierzchniach po zakończonym procesie mycia, wskazane będzie przetarcie sucha ściereczką całego okna, w celu usunięcie powstałych przez zbyt duży docisk smug.

Transport oraz przechowywanie robota wraz z akcesoriami przewidziany jest na kartonowe pudełko zakupowe. W razie braku walizki transportowej użytkownicy robotów do okien właśnie tak przechowują cały zestaw.

Po zakończonym procesie mycia warto przyjrzeć się uszczelkom przyszybowym. Konstrukcja robota oraz użyte ściereczki nie są w stanie domyć uszczelek. W takim przypadku wystarczy ręczne przetarcie uszczelek w celu usunięcia z nich brudu.

Producent w trosce o żywotność podzespołów robota, okien klienta sugeruje używanie dedykowanego płynu do pracy urządzenia.

Model ten posiada dysze spryskujące z obu strona. Fakt ten zapobiega przejazdom bez spryskiwania. Dysze spryskujące z obu stron robota w 2026 są standardowym elementem wyposażenia robota do mycia okien.

Dedykowana aplikacja nie posiada funkcji odbierania powiadomień PUSH od pracującego robota. W takim przypadku wystarczy co jakiś czas sprawdzić etap pracy roboty aby zoptymalizować jego pracę.

Producent nie podaje informacji o możliwości pracy robota na oknach dachowych. W związku z tym zaleca się, aby czyszczenie powierzchni innych niż pionowe wykonywać tradycyjnymi metodami.

W razie pracy na powierzchniach oddalonych od źródła zasilania, należy posiłkować się przedłużaczem, ponieważ bez stałego zasilania robot nie jest w stanie pracować.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot czyszczący, ściereczki czyszczące, zasilacz z przewodem, linka bezpieczeństwa oraz instrukcja obsługi (bez polskiej wersji językowej).

Podsumowanie

W naszym rankingu Ecovacs Winbot Mini zdobył 4 na 13 możliwych punktów. Wynik ten plasuje urządzenie w drugiej połowie stawki. Co wyróżnia ten model? Z pewnością jest nim rozmiar – urządzenie jest najmniejsze z całej stawki. Przy wąskich przeszkleniach sprawniej będzie manewrować.

9. HUTT A1

https://www.ceneo.pl/176018121

HUTT A1 to kwadratowy robot do mycia okien chińskiego producenta, w kolorze białym z szarymi akcentami i przezroczystym zbiornikiem na detergent na dole urządzenia. Duży, szary przycisk START/STOP znajduje się w centralnej górnej części robota. Zbiornik na detergent zlokalizowany jest na dole robota. Dysze spryskujące znajduje się u góry jak i u dołu urządzenia. Robot waży 1900 g, a jego martwa strefa wynosi 26 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 1 punkt

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 1 punkt

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 4/13

Cena: 1599 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Przed użyciem robota na zewnątrz warto sprawdzić prognozę pogody. Silny wiatr może utrudniać dozowanie detergentu. W takiej sytuacji zaleca się ręczne naniesienie płynu na powierzchnię lub przełożenie pracy na spokojniejszy, bezwietrzny dzień.

Model ten nie posiada aplikacji na urządzenia mobilne. Wszystkie funkcje oraz tryby pracy sterowane są z poziomu pilota zdalnego sterowania.

W modelu tym producent nie zastosował funkcji regulacji częstotliwości spryskiwania. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba częstszego nawilżania powierzchni, można wspomóc działanie robota, korzystając z ręcznego atomizera.

Urządzenie posiada automatyczną regulację siły docisku co nie jest standardem w innych modelach. Pamiętajmy, że gdy urządzenie nie posiada takiej funkcji nacisk często jest zbyt duży – robot wprawdzie lepiej trzyma się okna, ale jest duże prawdopodobieństwo że zostawi ślady. W takiej sytuacji wystarczy przetrzeć szybę miękką ściereczką, aby uzyskać zadowalający efekt.

W przypadku tego modelu przechowywanie urządzenia oraz jego akcesoriów odbywa się w oryginalnym kartonowym opakowaniu. Producent nie dołącza walizki transportowej, dlatego zaleca się zachowanie pudełka zakupowego w celu bezpiecznego przechowywania sprzętu.

Po zakończeniu pracy warto także zwrócić uwagę na stan uszczelek przyszybowych. Ze względu na konstrukcję robota oraz kształt zamontowanych ściereczek, urządzenie nie dociera w pełni do krawędzi szyb. Aby uzyskać zadowalający rezultat, wystarczy przetrzeć ręcznie okolice ramy, gdzie robot nie dojechał.

Producent nie przewidział dedykowanego płynu do tego modelu robota. W takim przypadku należy użyć jednego z przetestowanych płynów konkurencji bądź bazować na czystej wodzie.

W tym modelu podwójne dysze spryskujące znajdują się z obu stron robota. Dzięki temu rozwiązaniu robot nie ma przejazdów bez spryskiwania.

W momencie, gdy urządzenie nie posiada dedykowanej aplikacji, siłą rzeczy użytkownik nie otrzyma powiadomienia PUSH. Aby zmaksymalizować wydajność pracy robota należy nadzorować jego etap pracy.

Producent zaleca pracę na powierzchniach pionowych. W przypadku okien dachowych użytkownicy tego modelu myją je metodą tradycyjną czyli ręcznie.

W razie gdy chcemy umyć powierzchnie oddalone od stałego źródła zasilania powinniśmy skorzystać z przedłużacza. Robot pracuje gdy jest podpięty do sieci elektrycznej.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot, ściereczka czyszcząca, pilot zdalnego sterowania, butelka na wodę, lina zabezpieczająca, adapter zasilania, wtyczka, dysza rozpylająca oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

HUTT A1 w naszym rankingu zdobył 4 na możliwych 13 punktów. Wynik ten plasuje urządzenie w drugiej połowie stawki. Co wyróżnia ten model robota do mycia okien? Regulowana automatyczna siła ssania w tym modelu sprawia, że ryzyko powstawanie smug przez zbyt duży docisk zostaje wyeliminowane. Podwójne dysze spryskujące z obu stron robota też zwracają uwagę.

9. TESLA Robostar W700

https://www.ceneo.pl/166845870

TESLA Electronics to czeska marka z tradycjami sięgającymi jeszcze okresu Czechosłowacji. W ofercie producenta znalazł się model Robostar W700 – kwadratowy robot do mycia okien, stanowiący udoskonaloną wersję wcześniejszego modelu W600. Urządzenie zostało wyposażone w dwa szare, półprzezroczyste zbiorniki na płyn umieszczone po bokach konstrukcji. W centralnej części znajduje się uchwyt w formie klamki, który ułatwia stabilne trzymanie urządzenia, a nad nim umieszczono podświetlany przycisk zasilania. Robot waży 1500 g, a jego martwa strefa czyszczenia to 30 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 2 punkty

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 4/13

Cena: 999 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Podczas pracy na zewnątrz z tym modelem warto zweryfikować dzień wcześniej prognozę pogody. W razie podmuchów wiatru dozowanie detergentu może być utrudnione. W takim przypadku możemy albo ręcznie dozować płyn na powierzchnię czyszczoną albo przełożyć cały proces na bezwietrzny dzień.

Sterowanie urządzeniem odbywa się przez dwie standardowe metody. Pierwsza to pilot zdalnego sterowania, a druga to aplikacja na urządzenia mobilne.

Producent nie przewidział w tym modelu rozwiązania dzięki któremu możemy regulować częstotliwość spryskiwania. W razie potrzeby częstszego spryskiwania możemy pracę robota wspomóc ręcznym atomizerem.

Gdy urządzenie zakończy swoją pracę warto zweryfikować czy robot nie pozostawił smug. Brak automatycznej regulacji docisku robota sprawia, że urządzenie cały czas przyssane jest z jedną siłą. Zbyt duża siła dociska sprawia iż robot pewniej się trzyma okna ale często pozostawia po sobie smugi.

W takim przypadku wystarczy ręcznie przetrzeć okno celem usunięcia smug aby efekt końcowy był zadowalający.

Przechowywanie robota wraz z akcesoriami w przypadku tego modelu odbywa się w kartonowym pudełku zakupowym. Producent nie przewidział walizki transportowej do tego modelu urządzenia.

Gdy robot zakończy swoją pracę warto przyjrzeć się uszczelkom w oknie. Konstrukcja tego modelu jak i zastosowane w nim ściereczki nie pozwalają na domycie uszczelek przyszybowych. W takim przypadku wystarczy ręcznie przetrzeć szybę wokół ramy.

Producent nie oferuje obecnie dedykowanego detergentu do tego modelu robota. W związku z tym można stosować płyny innych marek lub używać czystej wody.

Robot posiada dysze z obu stron co jest standardem w 2026 w kwadratowych robotach do mycia okien.

Dedykowana aplikacja nie posiada możliwości odbierania i komunikowania na urządzeniu mobilnym powiadomień PUSH. Aby zmaksymalizować pracę tego robota, należy weryfikować na jakim etapie pracy jest w danym momencie.

Użytkownicy tego modelu do pionowych powierzchni w swoich domach mają rozwiązanie. O powierzchnie inne niż pionowe, czyli na przykład o okna dachowe należy zadbać w sposób tradycyjny i umyć je ręcznie.

Praca robota możliwa jest tylko przy stałym zasilaniu z sieci elektrycznej. W razie zaniku zasilania proces mycia zostanie przerwany. W momencie powrotu zasilania urządzenie może kontynuować swoją pracę.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot czyszczący, pilot zdalnego sterowania, zasilacz, przewody zasilające, ściereczki czyszczące, linka zabezpieczająca, butelka do uzupełniania płynu, butelka ze spryskiwaczem oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

TESLA Robostar W700 w naszym rankingu zgromadził 4 na 13 możliwych punktów. Wynik ten dalej miejsce w drugiej połowie tabeli. Co wyróżnia ten model? Punkty do rankingu model ten otrzymał za: dysze z obu stron oraz za dwie metody sterowania urządzeniem. Oba te aspekty to podstawowe kryteria przy ocenie robotów do mycia okien.

12. LIFENAXX LX-047

https://www.mediaexpert.pl/agd-male/sprzatanie/myjki-okienne/robot-do-mycia-okien-lifenaxx-lx-047

LIFENAXX LX-047 to kwadratowy robot do mycia okien w kolorze białym. Urządzenie posiada duże przetłoczenie i zagłębienie na środku obudowy. Na środku robota znajduje się rączka, na niej jest logo, a w jej górnej części przycisk ON/OFF. Dwa zbiorniki na detergent znajdują się od spodu urządzenia co jest rzadkością. Podwójne dysze spryskujące znajdują się po obu stronach robota. Urządzenie waży 1300 g, a jego martwa strefa ma 26 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 1 punkt

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 2 punkty

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 3/13

Cena: 1249 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Zanim uruchomisz robota na zewnątrz, sprawdź prognozę pogody. Podmuchy wiatru mogą utrudnić rozprowadzanie detergentu, dlatego lepiej zaplanować czyszczenie w spokojniejszy dzień. Jeśli jednak wiatr Cię zaskoczy - wystarczy ręcznie spryskać szybę atomizerem i kontynuować pracę.

Model ten nie współpracuje z aplikacją mobilną. Wszystkie funkcje oraz tryby pracy obsługuje za pomocą pilota zdalnego sterowania dołączonego do zestawu.

Urządzenie nie posiada opcji regulacji częstotliwości spryskiwania. Jeżeli powierzchnia wymaga częstszego nawilżania, zaleca się wspomaganie pracy robota poprzez ręczne użycie atomizera lub delikatne spryskanie szyby przed uruchomieniem urządzenia.

Po zakończeniu pracy robota dobrze jest zweryfikować efekt czyszczenia. Brak automatycznej regulacji docisku sprawia, że urządzenie przylega do szyby z taką samą siłą przez cały czas. Jeśli na szybie będą smugi - wystarczy przetrzeć je miękką ściereczką.

W zestawie z robotem znajduje się oryginalne kartonowe pudełko, które pełni funkcję opakowania transportowego. Producent nie dołącza walizki, dlatego zaleca się przechowywanie urządzenia i akcesoriów właśnie w tym pudełku, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Po zakończeniu czyszczenia warto również sprawdzić stan uszczelek przyokiennych. Ze względu na konstrukcję robota i kształt ściereczek, urządzenie nie jest w stanie dokładnie domyć obszaru przy samej ramie. Wystarczy jednak szybkie, ręczne przetarcie, by uzyskać zadowalający efekt.

Producent nie oferuje dedykowanego płynu do tego modelu. W takim przypadku użytkownicy korzystają z detergentów konkurencji albo używają zwykłej, czystej wody.

Producent zaprojektował ten model z dyszami po obu stronach robota. Jest to standard w 2026 w kwadratowych robotach do mycia okien.

Brak aplikacji sprawia, że powiadomień PUSH siłą rzeczy nie otrzymamy na urządzenie mobilne. Aby zmaksymalizować wydajność robota należy sprawdzać na jakim etapie czyszczenia się znajduje.



Okna dachowe w przypadku tego modelu należy umyć metodą tradycyjną. Robot pracuje tylko na powierzchniach pionowych.

Praca bez stałego zasilania nie jest możliwa. W razie zaniku napięcia w sieci urządzenie przestanie działać. Jeżeli chcemy umyć powierzchnię oddaloną od gniazdka elektrycznego należy użyć przedłużacza.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot do mycia okien, przewód zasilający i przedłużacz, zasilacz, ściereczki z mikrofibry, linka zabezpieczająca, pilot zdalnego sterowania, butelka ze spryskiwaczem i końcówką do wlewania detergentu do robota oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

LIFENAXX LX-047 zdobył w tym rankingu 3 na możliwych 13 punktów. Wynik ten daje miejsce w drugiej połowie tabeli. Co wyróżnia ten model robota do mycia okien? Tak jak najlepsze roboty w tym zestawieniu posiada dysze spryskujące z dwóch stron.

14. HESTER M2-PRO

https://www.ceneo.pl/150910077

Hester M2-PRO to kwadratowy robot do mycia okien stworzony przez litewskiego producenta. Urządzenie utrzymane jest w białej kolorystyce z czarnymi detalami. Model został wyposażony w jeden zintegrowany zbiornik na detergent. Po prawej stronie obudowy umieszczono dwie dysze spryskujące, a specjalne wytłoczenia ułatwiają prawidłowe zamocowanie robota na szybie. Martwa strefa czyszczenia w tym modelu wynosi 28 mm a sam robot waży 1500 g.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 1 punkt

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 1 punkt

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 0 punktów

Suma punktów: 2/13

Cena: 1399 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Przed rozpoczęciem pracy robota na zewnątrz warto sprawdzić warunki pogodowe. Silniejszy wiatr może utrudniać równomierne rozprowadzanie płynu, dlatego najlepiej wybrać spokojny, bezwietrzny dzień. Jeśli jednak podczas czyszczenia pogoda się pogorszy, wystarczy delikatnie spryskać szybę atomizerem i kontynuować pracę urządzenia.

Model ten nie posiada współpracującej aplikacji mobilnej – wszystkie funkcje oraz tryby działania obsługiwane są za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.

Robot nie posiada możliwości regulacji częstotliwości rozpylania detergentu. Gdy czyszczona powierzchnia wymaga intensywniejszego nawilżenia, warto wspomóc robota, spryskując szybę ręcznie przed rozpoczęciem pracy lub w trakcie działania urządzenia.

Po zakończeniu cyklu czyszczenia dobrze jest skontrolować uzyskany efekt. Brak automatycznej regulacji docisku sprawia, że siła przylegania do szyby pozostaje niezmienna przez cały czas. Jeśli zauważysz smugi powstałe po zbyt dużym docisku, wystarczy przetrzeć je miękką ściereczką, aby uzyskać idealny rezultat.

Robot dostarczany jest w kartonowym opakowaniu, które pełni również funkcję pudełka transportowego. Producent nie dołącza walizki, dlatego najlepiej przechowywać urządzenie oraz akcesoria właśnie w tym pudełku, by zabezpieczyć je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Po zakończonym czyszczeniu warto także zwrócić uwagę na stan uszczelek okiennych. Ze względu na budowę robota, kształt i rodzaj ściereczek, urządzenie nie dociera do krawędzi przy ramie. Wystarczy ręczne przetarcie uszczelek, by dopracować efekt.

Do tego modelu producent nie przewidział dedykowanego środka czyszczącego. W praktyce użytkownicy korzystają z uniwersalnych detergentów innych marek lub po prostu z czystej wody.

Obie dysze w tym urządzeniu znajdują się z jednej strony robota. W razie pracy przy szerokich przeszkleniach możemy robota wspomóc ręcznym spryskiwaniem by efekt końcowy był jak najlepszy.

Brak aplikacji sprawia, iż użytkownik nie otrzyma powiadomień na swoje urządzenie mobilne. Aby zoptymalizować wydajność pracy robota, warto śledzić jego aktualny etap pracy.

W przypadku tego modelu okna dachowe należy czyścić ręcznie. Producent podaje informację, że robot przeznaczony jest do pracy na powierzchniach pionowych.

Urządzenie wymaga stałego podłączenia do zasilania – nie posiada funkcji pracy na akumulatorze. W sytuacji przerwy w dostawie prądu robot automatycznie zatrzyma działanie. Jeśli planujesz czyszczenie szyb znajdujących się w większej odległości od gniazdka, najlepiej skorzystać z przedłużacza, aby zapewnić bezpieczne i nieprzerwane działanie.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot, ściereczki z mikrofibry, pilot, kabel zasilający i zasilacz, linka zabezpieczająca, buteleczka na płyn oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

Robot do mycia okien Hester M2-PRO zdobył w rankingu 2 na możliwych 13 punktów. Wynik ten plasuje robota w dolnej części tabeli. Trudno wskazać funkcje które wyróżniają tego robota na tle konkurencji. Z małą pomocą użytkownika jaką jest ręczne spryskiwanie, robot potrafi wykonać swoje zadanie.

14. MAMIBOT W200

https://www.ceneo.pl/128212066

MAMIBOT W200 to kwadratowy robot do mycia okien w kolorze białym. Urządzenie posiada włącznik w centralnej części. Model ten potrafi pracować bez podłączenia do sieci elektrycznej, dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Akumulator łatwo zdemontować w celu ładowania, ściągając górną poziomą pokrywę robota. Urządzenie nie posiada zbiornika na detergent i tym samym nie jest dostępna opcja spryskiwania. Urządzenie waży 1800 g, a jego martwa strefa wynosi 26 mm.

Efektywne spryskiwanie na wietrze – 0 punktów

Opcje sterowania – 1 punkt

Zmiana częstotliwości spryskiwania – 0 punktów

Automatyczna regulacja siły ssania – 0 punktów

Walizka transportowa – 0 punktów

Domywanie uszczelki – 0 punktów

Dedykowany płyn – 0 punktów

Dysze z obu stron – 0 punktów

Powiadomienia PUSH – 0 punktów

Praca na oknach dachowych – 0 punktów

Praca bez stałego zasilania – 1 punkt

Suma punktów: 2/13

Cena: 1289 zł z dnia 11.09.2025

Cechy i funkcje

Urządzenie nie posiada zbiornik na płyn i tym samym nie posiada dysz spryskujących. Dlatego efektywne mycie na wietrze, będzie miało miejsce wtedy, gdy użytkownik będzie dozował detergent ręcznie na powierzchnię czyszczoną.

Producent nie przewidział do tego modelu aplikacji. Sterowanie robotem odbywa się w tradycyjny sposób z poziomu pilota zdalnego sterowania.

Opcja zmiany częstotliwości spryskiwania dla tego robota do mycia okien nie jest dostępna.

Producent nie informuje o fakcie automatycznego regulowania siły ssania. Po zakończonym procesie mycia warto suchą ściereczką przetrzeć szybę na której mogą pojawić się smugi po zbyt dużym docisku.

Transport robota wraz z akcesoriami, a także jego przechowywanie, zaleca się realizować w oryginalnym kartonowym pudełku zakupowym. Producent nie przewidział walizki transportowej dla tego modelu.

Akcesoria i robot w jednym miejscu sprawiają, iż użytkownik wszystko niezbędne do pracy ma w jednym miejscu i pod ręką.

Po zakończonym czyszczeniu warto sprawdzić stan uszczelek wokół okien. Ze względu na konstrukcję urządzenia oraz kształt zastosowanych ściereczek, robot nie jest w stanie dokładnie umyć miejsc znajdujących się bezpośrednio przy ramie. Aby uzyskać zadowalający efekt, wystarczy przetrzeć szybę przy ramie ręcznie.

Producent nie oferuje dedykowanego środka czyszczącego do tego modelu. Użytkownicy najczęściej sięgają po uniwersalne detergenty dostępne na rynku lub po prostu wykorzystują czystą wodę.

Robot nie posiada dysz spryskujących, tym samym użytkownik sam powinien dozować detergent ręcznie - najlepiej ręcznym atomizerem.

Z uwagi na brak integracji z aplikacją mobilną, robot nie wysyła powiadomień ani komunikatów na telefon. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, warto obserwować przebieg pracy i kontrolować postęp czyszczenia bezpośrednio podczas działania urządzenia.

Model ten nie jest przystosowany do mycia okien dachowych. Zgodnie z zaleceniami producenta, przeznaczony jest on do czyszczenia wyłącznie powierzchni pionowych.

Urządzenie potrafi pracować bez stałego źródła zasilania. W tym przypadku akumulator zamontowany na robocie pozwala na pracę z dala od gniazdek elektrycznych. W tym przypadku nie mamy potrzeby rozciągania przewodów przedłużających. Robota bierzemy pod rękę i udajemy się w miejsce jego pracy.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się: robot, nakładki czyszczące, pilot zdalnego sterowania, kabel sieciowy, ładowarka do akumulatora, przyssawka z linką bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa, butelka – spryskiwacz oraz instrukcja obsługi.

Podsumowanie

MAMIBOT W200 zdobył w rankingu 2 na możliwych 13 punktów. Wynik ten plasuje urządzenie w dolnej części tabeli. Co wyróżnia ten model na tle konkurencji? Z pewnością jest to wbudowany akumulator, który sprawia, że robot pracuje bez stałego źródła zasilania. W łatwy sposób można umyć powierzchnię, tam gdzie nie mamy możliwości podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.

Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026 - TOP 15 [Podsumowanie]

Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026 przedstawia szerokie spektrum urządzeń różniących się funkcjonalnością, trybami pracy czy wyposażeniem dodatkowym. Każdy z nich ma znaczenie dla efektu końcowego. Tym bardziej, że technologie w tej dziedzinie dynamicznie się rozwijają i regularnie pojawiają się nowe rozwiązania

Same dane techniczne czy opisy często nie wystarczają, by w pełni zrozumieć niektóre funkcje i rozwiązania. Mamy nadzieję, że powyższy ranking i omówione w nim kwestie będą stanowią przejrzyste źródło wiedzy.

Analiza dostępnych modeli pokazuje, że wybór odpowiedniego rozwiązania zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb – wielkości i liczby czyszczonych okien, oczekiwanego poziomu automatyzacji oraz budżetu.

Warto zwrócić uwagę zarówno na parametry techniczne, jak i na dostępność akcesoriów czy łatwość obsługi. Nasze zestawienie TOP 15 stanowi praktyczną wskazówkę dla osób poszukujących robota myjącego okna, który najlepiej sprawdzi się w ich warunkach domowych lub biurowych.

REKLAMA

Gratulujemy polskiej marce COBBO Robotics, której najnowszy model COBBO Q6 okazał się najlepszym robotem do mycia okien w 2026 roku.

Screenshot

REKLAMA

Spiders Web 21.10.2025 12:18

Ładowanie...