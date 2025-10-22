Pierwsze polskie teleskopy w kosmosie. Robi się poważnie

Ładowanie...

Wrocławska firma Scanway ogłosiła podpisanie kluczowej umowy wykonawczej z Creotech Instruments – liderem projektu CAMILA. W ramach porozumienia Scanway dostarczy 2 teleskopy optyczne, które staną się oczami polskich satelitów do obserwacji Ziemi. Kontrakt o wartości 3,55 mln euro formalizuje wcześniej rozpoczętą współpracę w ramach tzw. Authorization to Proceed.

Teleskopy te zostaną zintegrowane z satelitami konstelacji CAMILA, której celem jest prowadzenie precyzyjnych obserwacji powierzchni naszej planety. Choć szczegóły techniczne nie zostały jeszcze ujawnione, to już teraz wiadomo, że urządzenia mają zapewniać wysoką jakość obrazowania z orbity.

Możliwość rozszerzenia projektu i dalsze ambicje

Jak podaje PAP, zgodnie z treścią umowy strony przewidziały również możliwość rozszerzenia zakresu współpracy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Scanway może dostarczyć trzeci, jeszcze bardziej zaawansowany teleskop o wysokiej rozdzielczości, a także zapewnić wsparcie operacyjne dla całej konstelacji po jej wyniesieniu na orbitę. Potencjalna wartość rozszerzenia to kolejne 0,85 mln euro.

To oznacza, że Scanway nie tylko zbuduje sprzęt, ale może również odegrać istotną rolę w późniejszych fazach funkcjonowania satelitów CAMILA. Firma ma szansę aktywnie uczestniczyć w operacyjnej obsłudze konstelacji już po jej wyniesieniu na orbitę. W praktyce oznacza to zaangażowanie w takie zadania jak monitorowanie działania instrumentów optycznych, zarządzanie ruchem satelitów, przetwarzanie i analizę danych obrazowych oraz zapewnienie jakości i ciągłości obserwacji w czasie rzeczywistym.

Kosmiczne ambicje made in Poland

Projekt CAMILA to kolejny przykład dynamicznego rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Creotech Instruments już wcześniej angażował się w budowę komponentów do misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, a teraz jako generalny wykonawca projektu CAMILA koordynuje stworzenie całej konstelacji. Scanway natomiast rozwija się jako producent zaawansowanej optoelektroniki i systemów obserwacyjnych. Po sukcesach z wcześniejszymi misjami firma wkracza w fazę komercjalizacji swoich produktów na potrzeby dużych projektów satelitarnych.

W najbliższych miesiącach należy spodziewać się dalszych informacji o harmonogramie misji i wynoszeniu pierwszych elementów konstelacji. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, Polska dołączy do grona państw posiadających własne systemy satelitarnego obrazowania Ziemi.

Marcin Kusz 22.10.2025 06:21

